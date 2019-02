Empoli – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

EMPOLI – Sabato 2 febbraio alle ore 15 andrà in scena Empoli – Chievo, incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione toscana che sta vivendo un periodo di crisi nera: cinque sconfitte nelle ultime sei partite per la squadra neo promossa che viene dal k.o. casalingo contro il Genoa ed in classifica occupa la diciassettesima posizione con 17 punti. Dall’altra parte invece, c’è la formazione veneta che viene dalla pazza sconfitta casalinga contro la Fiorentina ed in classifica occupa l’ultimo posto con 8 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 2 febbraio alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI EMPOLI – Iachini potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’ultima uscita. La sua squadra dovrebbe scendere in campo col 3-5-1-1 con Provedel in porta, pacchetto difensivo composto da Veseli, Rasmussen e Silvestre. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Traoré e Krunic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo e Pasqual. In attacco tandem offensivo composto da Zajc e Caputo.

QUI CHIEVO – La compagine veneta potrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, pacchetto difensivo composto da Depaoli e Jaroszynski sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bani e Rossettini. A centrocampo Rigoni in cabina di regia con Kiyine ed Hetemaj mezze ali mentre davanti Giaccherini a supporto del tandem offensivo composto da Pellissier e Stepinski.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202, 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Empoli – Chievo

EMPOLI (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Zajc; Caputo. Allenatore: Iachini

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Jaroszynski; Kiyine, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Pellissier, Stepinski. Allenatore: Di Carlo

STADIO: Castellani

Statistiche e precedenti

Sono trentadue i precedenti ufficiali tra Empoli e Chievo: bilancio che sorride alla formazione veneta che è in vantaggio di nove vittorie a otto mentre i pareggi sono quindici.