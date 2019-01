Empoli – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Genoa: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

EMPOLI – Lunedì 28 gennaio alle ore 20.30 andrà in scena Empoli – Genoa, incontro valevole per il posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione toscana che è reduce dal pareggio in casa del Cagliari ed in classifica occupa la diciassettesima posizione con 17 punti. Dall’altra parte c’è la formazione che ha cominciato il girone di ritorno perdendo in casa contro il Milan ed in classifica occupa il quattordicesimo posto con 20 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 28 gennaio alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

QUI EMPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Provedel in porta, pacchetto difensivo composto da Veseli, Rasmussen e Silvestre. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Krunic e Traorè mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo e Pasqual. In attacco tandem offensivo composto da Zajc e Caputo.

QUI GENOA – La formazione ligure dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Radu tra i pali, pacchetto difensivo composto da Buraschi e Criscito sulle corsie esterne mentre nel mezzo Zukanovic e Romero. A centrocampo Rolon e Veloso in cabina di regia con Lazovic e Bessa sulle fasce mentre davanti spazio al tandem offensivo formato da Kouamé e Pandev.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Empoli – Genoa, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Sky al canale Sky Sport Serie A (202). Inoltre, per chi possiede un abbonamento il match sarà fruibile anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go.

Le probabili formazioni di Empoli – Genoa

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Zajc, Caputo. Allenatore: Iachini

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Kouamé, Pandev. Allenatore: Prandelli

Statistiche e precedenti

Sono 33 i precedenti tra le due compagini ed il bilancio è in perfetta parità: dieci successi per entrambe le squadre mentre i pareggi sono tredici.