Serie B, Empoli – Chievo: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Empoli – Chievo: anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

EMPOLI – Tutto pronto allo Stadio Castellani di Empoli per l’incontro tra Empoli – Chievo, partita valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-3-1-2 con Bajrami, La Mantia e Tutino in attacco; per gli ospiti modulo 4-3-1-2 con la coppia d’attacco formata da Meggiorini e Djordjevic supportati da Garritano. A dirigere il match del Castellani sarà il signor Aureliano della sezione di Bologna. All’andata la sfida finì in parità.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Empoli – Chievo

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami, La Mantia, Tutino. A disposizione: Branduani, Perucchini; Nikolaou, Mancuso, Stulac, Pinna, Fantacci, Ciciretti, La Gumina, Zelenkovs, Belardinelli, Sierralta. Allenatore: Muzzi

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Laverbe, Cesar, Frey; Segre, Obi, Esposito; Garritano; Meggiorini, Djordjevic. A disposizione: Pavoni, Nardi, Cotali, Pucciarelli, Ongenda, Vaisanen, Rodriguez, Bertagnoli, Ceter, Brivio, Rigione, Zuelli. Allenatore: Marcolini