Empoli – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Chievo del 24 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 21

EMPOLI – Venerdì 24 gennaio alle ore 21 si giocherà Empoli – Chievo, match valevole per l’anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che stanno disputando una stagione nettamente al di sotto delle aspettative ed in classifica occupano il quindicesimo posto, insieme al Venezia, con 23 punti. Dall’altra parte ci sono i veneti che sono reduci dal successo casalingo contro il Perugia ed in classifica occupano la sesta posizione, in coabitazione con la Salernitana, con 29 punti.

La cronaca minuto per minuto

Venerdì 24 gennaio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Fiamozzi e Balkovec sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maietta e Romagnoli. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Frattesi e Bandinelli mezze ali mentre davanti spazio al tridente inedito composto da Ciciretti, La Mantia e Tutino.

QUI CHIEVO – La squadra di Marcolini dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Semper in porta, reparto arretrato formato da Frey e Cotali sulle fasce laterali mentre nel mezzo Cesar e Laverbe. A centrocampo Obi in cabina di regia con Segre e Giaccherini mezze ali mentre davanti Vignato a supporto del tandem offensivo composto da Meggiorini e Djordjevic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Empoli – Chievo, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN e su RAI SPORT CANALE 57.

Le probabili formazioni di Empoli – Chievo

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec, Frattesi, Stulac, Bandinelli, Ciciretti, La Mantia, Tutino. Allenatore: Muzzi

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Frey, Laverbe, Cesar, Cotali, Segre, Obi, Giaccherini, Vignato, Meggiorini, Djordjevic. Allenatore: Marcolini

STADIO: Castellani