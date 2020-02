Empoli – Pisa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Pisa del 16 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21

EMPOLI -Domenica 16 febbraio alle ore 21 andrà in scena Empoli – Pisa, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/20. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 1-2 ottenuto in trasferta sul campo del Cittadella e in classifica sono al tredicesimo posto con 34 punti. Stesse lunghezze per il Pisa, reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Chievo.

Sono 28 i precedenti tra le due compagini, con un bilancio di 9 vittorie degli azzurre, 8 del Pisa e 10 pareggi. All’andata è finita 2-3 per l’Empoli con doppiette di Marconi e Frattesi e gol di Mancuso.

La gara sarà diretta dall’arbitro Manuel Volpi.Pietro Dei Giudici di Latina e Giuseppe Macaddino di Pesaro gli assistenti; Francesco Meraviglia di Pistoia il quarto uomo. Volpi ha diretto 21 gare in Serie B, 8 in questa stagione. Due i precedenti con gli azzurri, entrambi in questo campionato: Empoli-Cremonese 1-1 dello scorso ottobre e Empoli-Salernitana, sempre 1-1, dell’ultimo dicembre; due anche gli incroci con il Pisa , con una vittoria e una sconfitta campana.

EMPOLI:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Muzzi.



PISA:. A disposizione:. Allenatore: Luca D'Angelo.



La presentazione del match

QUI EMPOLI – Marino potrebbe schierare la squadra con il modulo 4-3-3, con Brignoli in porta e difesa composta dalla coppia centrale Sierralta – Balkocev e da Romagnolu e Fiamozzi. A centrocampo Frattesi, Ricci e Henderson. tridente offensico composto da Tutino, Mancuso e Bajrami,

QUI PISA – Probabile modulo 4-3-1-2 per la squadra di D’Angelo con Gori tra i pali e retroguardia forata al centro da Benedetti e Lisi e ai lati da Caracciolo e Birindelli. In mezzo al campoGucher, marin e Pinato. Sulla trequarti Siega, di supporto alla coppia d’attacco formata da Vido e Masucci.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Empoli – Pisa, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli – Pisa

Empoli (4-3-3): Brignoli; Romagnoli, Sierralta, Balkovec, Fiamozzi; Frattesi, L. Ricci, Henderson; Tutino, Mancuso, Bajrami. Allenatore: Marino.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Caracciolo, Benedetti, Lisi, Birindelli; Gucher, Marin, Pinato; Siega, Vido Masucci. Allenatore: D’Angelo.

STADIO: Castellani