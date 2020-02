Lazio-Inter 2-1, il tabellino: successo in rimonta per i bianco-celesti

Il tabellino di Lazio-Inter 2-1 il risultato finale: reti di Immobile e Milinkovic-Savic per la vittoria dei padroni di casa, ai nerazzurri non basta Young.

ROMA – La Lazio sogna ad occhi aperti. Nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A la squadra capitolina batte 2-1 l’Inter salendo in seconda posizione. Successo meritato e in rimonta per i padroni di casa grazie ai gol di Immobile (rigore) e Milinkovic-Savic mentre ai nerazzurri non basta l’iniziale vantaggio di Young. Diciannovesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Inzaghi che sale in seconda posizione ad un solo punto dalla Juventus, l’Inter scivola al terzo posto.

Lazio-Inter 2-1: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (80′ Cataldi), Luis Alberto, Jony (63′ Lazzari); Immobile, Caicedo (63′ Correa). A disposizione: Guerrieri, Proto, Patric, J. Lukaku, Correa, Bastos, Parolo, A. Anderson, Lazzari, Cataldi, Adekanye,Vavro. Allenatore: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): Padelli; Godin (86′ Sanchez), De Vrij, Skriniar; Candreva (76′ Moses), Vecino, Brozovic (77′ Eriksen), Barella, Young; Lukaku, Lautaro. Martinez A disposizione: Handanovic, Stankovic, Berni, Sanchez, Moses, Ranocchia, Borja Valero, Eriksen, Agoumé, D’Ambrosio, Biraghi, Bastoni. Allenatore: Antonio Conte

RETI: 44′ Young (I), 50′ Rig. Immobile (L) 69′ Milinkovic-Savic (L)

AMMONIZIONI: De Vrij, Godin (I) Lucas Leiva, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic-Savic (L)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico