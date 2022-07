La partita Empoli – Seravezza Pozzi di Martedì 19 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato

PETRONIO – Martedì 19 luglio, alle ore 18.00, al Centro Sportivo di Petroio l’Empoli affronterà il Seravezza Pozzi, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D.

Tabellino in tempo reale

Reti: al 15' st Luperto S. (Empoli (Ita)), al 23' st Baldanzi T. (Empoli (Ita)), al 43' st Marin R. (Empoli (Ita)).

EMPOLI PRIMO TEMPO: Vicario; Stojanovic, De Winter, Viti, Cacace; Haas, Stulac, Henderson; Bajrami, Destro, Satriano. Allenatore: Zanetti

EMPOLI SECONDO TEMPO: Perisan; Ebuehi, Viti (80’ Guarino), Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Degli Innocenti; Merola (dal 25’st Crociata), Ekong, Baldanzi. Allenatore: Zanetti

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini; Cavalli, Putzolu, Granaiola, Benedetti, Camarlinghi, Vietina, Maccabruni, Scottu, Maffei, Bresciani. A disposizione: Sacchelli, Podestà, Vignozzi, Simonelli, Belluomini, Mancino, Bedini, Monacizzo, Zocco, Sorbo. Allenatore: Vangioni

ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (Pignatelli-Meraviglia)

Formazione ufficiale dell’Empoli

Presentazione del match

Come in occasione della gara contro il Castelfiorentino, l’accesso all’impianto sportivo sarà gratuito, con i cancelli che apriranno a partire dalle ore 16.30. Una squadra in pieno rinnovamento, a partire dall’ex tecnico del Venezia Paolo Zanetti che ha preso il posto di Aureliano Andreazzoli, e molto attiva sul mercato. Sono già arrivati Mattia Destro, il portiere sloveno Lovro Stubljar, é stato riscattato l’altro portiere Vicario dal Cagliari, Martín Satriano, Razvan Marin, Sebastiano Luperto Ha, invece, lasciato la Toscana Asllani, con destinazione Inter ed é data per imminente la partenza di Andrea LaMantia. Per i toscani l’esordio in campionato é previsto al Picco contro lo Spezia domenica 14 agosto alle 20.45.

QUI EMPOLI – Zanetti potrebbe continuare a testare il modulo 4-3-3 e schierare inizialmente Perisan in porta e una difesa formata da Ebuehi, Ismajli, Canestrelli e Cacace. A centrocampo potrebbero esserci Fazzini, Degli Innocenti, e Crociata e a comporre il tridente offensivo Merola, Destro e Satriano anche se potrebbe optare per far scendere in campo separatamente questi ultimi due giocatori.

La probabile formazione dell’Empoli

EMPOLI (4-3-3): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Canestrelli, Cacace; Fazzini, Degli Innocenti, Crociata; Merola, Destro, Satriano. Allenatore: Zanetti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Antenna 50 e sarà visibile in streaming sulla pagina ufficiale dell’Empoli.