Empoli – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – SPAL: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

EMPOLI – Sabato 20 aprile alle ore 15 andrà in scena Empoli – SPAL, incontro valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Match che si preannuncia delicatissimo visto che entrambe le compagini stanno lottando per non retrocedere. Da una parte c’è la formazione toscana che è reduce dal pareggio con l’Atalanta ed in classifica occupa il terzultimo posto con 29 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra estense che viene dal successo casalingo contro la Juventus ed in classifica occupa la tredicesima posizione, in coabitazione col Parma, con 35 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI EMPOLI – La formazione toscana dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Dragowski tra i pali, pacchetto difensivo composto da Veseli, Maietta e Dell’Orco. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Krunic e Traorè mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo e Pasqual. In attacco tandem offensivo composto da Oberlin e Caputo.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare: Viviano tra i pali, pacchetto arretrato formato da Cionek, Vicari e Bonifazi. A centrocampo Schiattarella in cabina di regia con Murgia e Missiroli mezze ali mentre sulle fasce laterali Costa e Lazzari. In attacco coppia formata da Floccari e Petagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Empoli – SPAL, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport (canale 255) e in streaming attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Empoli – SPAL

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Oberlin, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Murgia, Costa; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

STADIO: Castellani