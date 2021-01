Serie B, Virtus Entella – Cittadella: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Virtus Entella – Cittadella del 4 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata di Serie B

CHIAVARI – Lunedì pomeriggio, 4 gennaio, alle ore 18.00 si giocherà Virtus Entella – Cittadella, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Da una parte troveremo i liguri sono reduci da due vittorie consecutive, 3-0 contro il Pescara e 0-1 contro il Vicenza, ma che al momento occupano la penultima posizione in graduatoria con un solo punto di vantaggio sull’Ascoli. I biancocelesti si trovano a -4 dalla zona playout ed hanno la peggior difesa e il secondo peggior attacco del campionato cadetto. Tutta un’altra classifica per gli ospiti che arrivano alla sfida contro l’Entella dopo aver pareggiato 2-2 in casa contro il Lecce. I granata non perdono dal 5 dicembre, 1-0 in casa della Salernitana, e nelle ultime cinque gare hanno raccolto la bellezza di 13 punti. Pur avendo due gare in meno rispetto alle rispetto alle altre, il Cittadella occupa la quarta posizione con 27 punti a -4 dalla promozione diretta. I veneti posso vantare anche il secondo migliore attacco e la terza miglior difesa della Serie B. La gara si giocherà allo Stadio Comunale di Chiavari .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

VIRTUS ENTELLA:. A disposizione:. Allenatore: Vincenzo Vivarini.



CITTADELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Venturato.



Reti: al ' pt . Vincenzo Vivarini.Roberto Venturato.al ' pt .

La presentazione del match

QUI VIRTUS ENTELLA – Per la gara contro il Cittadella Vivarini potrebbe confermare il 4-3-1-2 visto contro il Vicenza. In porta pochi dubbi con Russo, difesa a 4 con Cleur, Coppolaro, Chiosa e Pavic. I 3 sulla mediana saranno Koutsoupias, Paolucci e Settembrini. Schenetti agirà dietro alle due punte Mancosu e De Luca.

QUI CITTADELLA – Modulo speculare per Venturato che vuole tornare alla vittoria dopo la rocambolesca partita contro il Lecce. In porta Kastrati, i quattro di difesa saranno Donnarumma, Adomi, Perticone e Vita. Proia, Iori e Branco comporranno il centrocampo mentre alle spalle delle due punte Ogunseye e Tsadjout ci sarà D’Urso che si posizionerà sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Cittadella

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Cluer, Coppolaro, Chiosa, Pavic; Koutsoupias, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Mancosu, De Luca. Allenatore: Vivarini

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Adomi, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Ogunseye, Tsadhout. Allenatore: Venturato

STADIO: Stadio Comunale di Chiavari

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Virtus Entella – Cittadella del 4 gennaio 2021, valido per la quattordicesima giornata di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.