La partita Virtus Entella – L.R. Vicenza di Mercoledì 18 gennaio 2023: episodio chiave dell’andata arriva al 21′ della ripresa su trattenuta in area di Sandon su Faggioli

CHIAVARI – Mercoledì 18 gennaio 2023, allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scena Virtus Entella – L.R. Vicenza, gara di andata della semifinale della Coppa Italia di Serie C 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 18 e non più alle 20.30. Il match di ritorno si disputerà il 15 febbraio 2023. Chi passerà il turno affronterà in finale la vincente tra Foggia e Juventus Next Gen. I liguri, ne1 turni precedenti, hanno vinto per 2-1 contro la Carrarese, per 1-0 contro l’Aquila Montevarchi, per 4-2 dopo i calci di rigore contro la Lucchese e per 5-1 contro la Renate. In campionato vengono, invece, da tre successi di fila, ultimo dei quali quello esterno per 1-4 a Rimini; sono terzi nel Girone B a quota 42, con un cammino di dodicii partite vinte, sei pareggiate e quattro perse, trentuno gol fatti e ventuno subiti. I veneti, invece, hanno già avuto la meglio sulla Virtus Verona col risultato di 2-1, sull’Audace Cerignola col risultato di 4-2, sul Rimini dopo i calci di rigore e sulla Viterbese per 0-2: sono reduci dalla sconfitta esterna per 3-0 contro il Lecco e sono terzi nel Girone A con 38 punti e con un percorso di undici partite vinte, cinque pareggiate e sei perse, trentanove reti realizzate e ventiquattro incassate. L’ultimo confronto risale al 1 maggio 2021 quando in Serie B, A Chiavari, finì 1-2 in favore del Vicenza. A dirigere il match sarà Mario Saia della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Maicol Ferrari e Simone Biffi, quarto uomo Emanuele Frascaro.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO finlae: ENTELLA - VICENZA 1-0 SECONDO TEMPO 49' è finita! La Virtus Entella vince per 1-0 la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C grazie a una rete di Morosini al 21' della ripresa su rigore. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo dalle 20.30 per l'altra semifinale, Foggia - Juventus Next Gen 48' slalom in area di Giacomelli che scarica per Greco al limite dell'area ma mira alta! 45' 4 minuti di recupero 45' azione personale di Meazzi che arriva fino al vertice sinistro dell'area e conclusione di alcuni metri a lato 41' colleziona tiri dalla bandierina la squadra di Volpe, sugli sviluppi Dessena è anticipato in area 39' dall'altra parte Pellizzer libera di testa in area, una situazione di potenziale pericolo 38' nuovo tiro dalla bandierina per l'Entella che cerca il secondo gol. Batte Ramirez, allontana la difesa 37' ultime carte per il Vicenza: Giacomelli per Stoppa e Cavion per Zonta 35' angolo per l'Entella dalla sinistra d'attacco, palla sul primo palo dove prova a girarla di testa Zamparo ma a lato 31' Zamparo per Faggioli mentre Dessena rileva Paolucci 30' tentativo dalla distanza di Ramirez a sorprendere il portiere fuori dai pali, palla alta! 28' giallo a Cappelletti, punito il suo intervento su Faggioli 27' cross di Favale deviato, terzo angolo anche per la squadra di casa. Sugli sviluppi del corner palla sul palo di Paolucci che dal vertice sinistro dall'area aveva calciato tagliato senza trovare nessun compagno! 25' nuovi cambi anche per il Vicenza con Oviszach per Jimenez e Alessio per Rolfini 25' altri cambi per la Virtus: esce Morosini per Ramirez 21' MOROSINI!!! VANTAGGIO PER L'ENTELLA!! Dagli undici metri calcia con il destro all'angolino sinistro con Confente spiazzato 21' RIGORE PER L'ENTELLA! Su cross dalla sinistra trattenuta di Sandon su Faggioli, nessun dubbio per l'arbitro 18' tentativo dai 25 metri per Zonta che è arrivato con il passo un pò lungo e palla alta 14' due cambi per l'Entella: Pellizzer per Chiosa e Siatounis per Tascone 13' cross basso di Morosini verso il secondo palo dove libero Faggioli non ci arriva in scivolata! 11' primo cambio della partita con Greco per Ronaldo 10' giallo a Parodi per una trattenuta piuttosto vistosa a centrocampo proprio davanti al direttore di gara 8' su corner dalla sinistra, cross insidioso di Zonta e con i pugni allontana Borra 7' proteste veementi dalla panchina di Volpi che viene ammonito dall'arbitro. Contestata una trattenuta non segnalata su Faggioli 6' ci prova da fuori area Dalmonte nello stretto dopo uno scambio con Stoppa ma tentativo troppo centrale per sorprendere il portiere 3' conclusione insidiosa in area di Morosini dal posizione defilata sul primo palo, reattivo Confento a deviare in angolo! 2' gioco fermo a terra Parodi per un problema al ginocchio sinistro dopo un contrasto ma non è stato necessario l'intervento dello staff medico squadre nuovamente in campo per il secondo tempo, si riparte con il calcio d'avvio battuto dal Vicenza. Nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 46' l'arbitro fischia la fine del primo tempo tra Entella e Vicenza. 0-0 il parziale, gara equlibrata giocata su ritmi non trascendentali. Piccola pausa e torniamo a commentare il secondo tempo 45' Ierardi cross per Stoppa con Parodi bravo in area ad anticiparlo di testa in angolo. Batte Ronaldo, di testa allontana Chiosa quindi un contro cross dalla destra intercettato da Borra in uscita 44' 1 minuto di recupero 42' palla messa fuori per verificare le condizioni di Faggioli a seguito di un blocco subito al limite dell'area. Si riprende a giocare, nessun problema per lui 42' fallo in attacco su Ronaldo che ha coperto bene su Morosini 37' chiusura di Ierardi in area ma c'è anche l'errore nella misura del passaggio di Faggioli 35' verticalizzazione di Ronaldo per il taglio di Stoppa che in area viene preso in controtempo e pallone sul fondo 31' gioco fermo a terra Cappelletti dopo un contrasto a centrocampo con Faggioli, un colpo involontario allo stomaco ma non è stato necessario l'ingresso dello staff medico 27' sale bene la difesa ospite, termina in offside Tascone 22' Fagioli innescato sulla destra entra in area ma si allunga troppo la sfera favorendo l'intervento in copertura di Ierardi 21' su sponda di Stoppa destro a giro di Zonta dal limite dell'area in posizione defilata ma leggermente largo, sfera sul fondo 20' buon intervento in area di Valietti su cross insidioso dalla destra 17' bella conclusione di Dalmonte, si oppone Borra reattivo nell'occasione! 15' ottima chiusura in area di Zappella su Rolfini che in area stava cercando una conclusione. Nulla di fatto sul corner con tocco di Rolfini sul fondo 14' tentativo dal limite dell'area per Morosini con il destro e palla bloccata a terra dal portiere 13' tocco di mani Fagioli in area, interrotta un'azione offensiva e punizione per gli ospiti 11' punizione dalla sinsitra per la squadra ligure partita con un buon piglio: punizione di Tascone ma traiettoria troppo alta per tutti 7' primo angolo per la Virtus Entella dalla sinistra d'attacco: batte Favale, palla fuori area per Zappella intercetta la difesa 6' punizione dalla sinistra di Tascone, a centro area respinge con i pugni Confente in uscita 4' ci prova dai 25 metri Morosini con il destro ma alza la mira 3' chiusura di Zonta su Favale che tentava l'incursione in area 1' punizione di Favale, conclusione centrale tra le braccia di Confente Si parte con il calcio d'avvio battuto dall'Entella nella classica maglia biancazzurra, Vicenza in quella a fondo scuro Entella e Vicenza in campo, tutto pronto al fischio d'inizio! Un saluto agli amici di Calciomagazine, prosegue il nostro pomeriggio di Coppa. Questa volta ci spostiamo in Serie C per seguire la gara di andata della semifinale tra Entella e Vicenza. Dalle ore 18 seguiremo la sfida con la nostra cronaca diretta. Alle 20.30 invece seguiremo la partita Foggia - Juventus Next Gen. TABELLINO VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Sadiki, Chiosa (dal 14' st Pellizzer); Zappella, Tascone (dal 14' st Siatounis), Paolucci (dal 31' st Dessena), Favale; Meazzi; Faggioli (dal 31' st Zamparo), Morosini (dal 25' st Ramirez). A disposizione: Paroni, Barlocco, Giammaresi, Di Mario, Dessena, Ramirez, Corbari, Pellizzer, Rada, Banfi, Zamparo, Merkaj, Siatounis. Allenatore: Volpe. LR VICENZA (3-4-2-1): Confente; Cappelletti, Ierardi, Sandon; Valietti, Ronaldo (dall'11' st Greco), Zonta (dal 37' st Cavion), Dalmonte; Jimenez (dal 25' st Oviszach), Stoppa (dal 37' st Giacomelli); Rolfini (dal 25' st Alessio). A disposizione: Brzan, Iacopucci, Corradi, Bellich, Ferrari, Giacomelli, Greco, Begic, Alessio, Pasini, Ndaye, Cavion, Oviszach, Busatto. Allenatore: Modesto. Reti: al 21' st Morosini (rigore) Ammonizioni: Volpe (dalla panchina), Parodi, Sandon Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nel primo tempo

Formazioni ufficiali

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Sadiki, Chiosa; Zappella, Tascone, Paolucci, Favale; Meazzi; Faggioli, Morosini. A disposizione: Paroni, Barlocco, Giammaresi, Di Mario, Dessena, Ramirez, Corbari, Pellizzer, Rada, Banfi, Zamparo, Merkaj, Siatounis. Allenatore: Volpe.

L.R. VICENZA (3-4-2-1): Confente; Cappelletti, Ierardi, Sandon; Valietti, Ronaldo, Zonta, Dalmonte; Jimenez, Stoppa; Rolfini. A disposizione: Brzan, Iacopucci, Corradi, Bellich, Ferrari, Giacomelli, Greco, Begic, Alessio, Pasini, Ndaye, Cavion, Oviszach, Busatto. Allenatore: Modesto.

Tascone (Entella) presenta il match

“Quello di domani sarà un test importantissimo, ci teniamo a fare bene, sarà una bellissima partita. Vogliamo arrivare fino in fondo. A livello di morale siamo sempre stati bene, anche quando i risultati faticavano ad arrivare. Abbiamo la consapevolezza di essere una squadra forte, grazie al lavoro otterremo quello che meritiamo. Pensiamo una gara alla volta, ora siamo concentrati sulla partita di domani, poi avremo modo di preparare al meglio anche il ritorno”.

Le dichiarazioni di Modesto alla vigilia

“(Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Lecco, ndr) I ragazzi stanno bene e si allenano bene. Tutto quello che abbiamo fatto, è già passato, non penso nemmeno più agli 11 risultati utili consecutivi fatti. La squadra deve pensare alla Virtus Entella, fare una grande partita, andare lì e giocare con il solito coraggio che abbiamo dimostrato. […] In questa squadra hanno giocato tutti, non ci sono né titolari, né riserve. Vedremo che formazione faremo, ma chi giocherà darà il massimo per fare una grande partita. Chi deve fare minutaggio ci sarà, tipo Ronaldo. […] L’Entella una squadra che sta benissimo, giocano nel Girone B che è anch’esso molto competitivo, hanno una rosa di 28 giocatori di livello alto. Quindi sarà una grande gara, è bello avere partite di andata e ritorno. Dobbiamo essere coraggiosi, vogliosi, dobbiamo avere quella rabbia giusta, giocare di squadra, aiutarci perché solo così possono esaltarsi le qualità tecniche che abbiamo”.

La presentazione del match

QUI ENTELLA – Volpe dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Borra tra i pali e difesa composta da Reali, Parodi e Sadiki. In mezzo al campo Paolucci e Siaoutonis mentre Zappella e Favale completeranno la linea di centrocampo. Davanti Faggioli e Morosini, supportati dall’unico trequartista Meazzi.

QUI VICENZA – Modesto dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Confente in porta e con Ierardi, Cappelletti e Sandon pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Ronaldo e Zonta e mentre Valietti e Begic dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Alessio, supportata da Giacomelli e Rolfini.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – L.R. Vicenza

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Sadiki, Reali; Zappella, Paolucci, Siatounis, Favale; Meazzi; Faggioli, Morosini. Allenatore: Volpe

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Cappelletti, Sandon; Valietti, Ronaldo, Zonta; Begic; Giacomelli, Rolfini, Alessio. Allenatore: Modesto

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Onefootball.