Diretta Espanyol – Wolverhampton: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Espanyol – Wolverhampton del 27 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18:55

BARCELLONA – Nel tardo pomeriggio giovedì 27 Febbraio, alle ore 18:55 si disputerà l’incontro Espanyol – Wolverhampton, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni ben diverse nei rispettivi campionati di riferimento nel corso di questa stagione. Quella spagnola arriva a questa sfida dopo la vittoria esterna arrivata nella partita contro il Valladolid, quindicesima in classifica, con il risultato di 2-1 nell’ultima giornata di Liga disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha ottenuto tre punti vincendo tra le mura amiche contro il Norwich con il risultato finale di 3-0.

La presentazione del match

Si preannuncia, quindi, una gara di facile lettura, dato che, la compagine ospite detiene nettamente i favori del pronostico anche in virtù del 4-0 maturato nella gara d’andata. La squadra di casa partecipa all’Europa League dopo aver conseguito il primo piazzamento nel Gruppo H della stessa competizione. I Wolves, invece, sono attualmente in ottava posizione in Premier League. La squadra inglese arriva a questo turno eliminatorio dopo aver ottenuto il secondo posto nel Gruppo K di Europa League.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo in questo incontro, allo Estadio Cornellà-El Prat di Barcellona nel tardo pomeriggio di Giovedì 27 Febbraio alle ore 18:55. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare molto spettacolo in questo match. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma piuttosto buono. Solo una vittoria ed un pareggio raccolti dall’Espanyol nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario degli avversari, hanno ottenuto due vittorie e due pari nello stesso numero di partite e vivono un periodo discreto.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, l’Espanyol dovrebbe schierare il trio formato da Lei, Darder e Embarba alle spalle di Calleri che agirà in avanti. Il Wolverhampton del tecnico ‎Nuno Espirito Santo dovrebbe invece proporre il duo composto da Jota e Jimenez nel reparto offensivo.

Espanyol (4-2-3-1): D. Lopez; J. Lopez, Cabrera, Bernardo, Vila; Sanchéz, Roca; Lei, Darder, Embarba; Calleri. All. Abelardo.

Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Gibbs-White, Neves, Moutinho, Vinagre; Jota, Jimenez. All. Espirito Santo.

