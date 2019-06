Qualificazioni Euro 2020: il programma di lunedì 10 giugno

Il programma di Lunedì 10 giugno delle qualificazioni ad Euro 2020. Riflettori puntanti su Spagna – Svezia del gruppo F. Nel Gruppo G la Polonia ospiterà Israele

Lunedì saranno ben 12 le gare di qualificazione agli Europei del 2020. Le partite si giocheranno tutte in contemporanea, infatti, le squadre scenderanno in campo alle 20.45. Il match di cartello è sicuramente Spagna – Svezia, del gruppo F, che si svolgerà al Santiago Bernabeu di Madrid: le furie rosse comandano il girone con 9 punti seguiti proprio dagli scandinavi che ne hanno 7. Nello stesso gruppo Malta e Romania si affronteranno per la prima volta nella storia: il match andrà in scena al Ta’Qali National Stadium. A concludere le sfide di questo gruppo saranno Far Oer e Norvegia che si affronteranno nell’arcipelago. Anche il Gruppo A sarà in campo con Kosovo – Bulgaria e Rep. Ceca – Montenegro: in questo gruppo è anche presente l’Inghilterra che sta comandando la classifica con 6 punti. Nel gruppo D l’Irlanda, sfidando Gibilterra, ha la ghiotta occasione di allungare sulla Svizzera distante al momento 3 punti.

Sempre nello stesso raggruppamento la Danimarca ospiterà la Georgia. Nel Gruppo G si sfideranno Polonia e Israele che al momento occupano le prime due posizioni con Lewandowski e co. che sono a punteggio pieno. Di questo “big match” ne potrebbe approfittare una tra Macedonia e Austria che saranno l’una contro l’altra a Skopje. Scenderà in campo anche la talentuosa Serbia, clamorosamente ultima del Gruppo B, contro la Lituania.

PROGRAMMA LUNEDI’ 10 GIUGNO QUALIFICAZIONI EURO 2020

ORE 20.45

Bulgaria – Kosovo

Danimarca – Georgia

Far Oer – Norvegia

Irlanda – Gibilterra

Lettonia – Slovenia

Macedonia – Austria

Malta – Romania

Polonia – Israele

Repubblica Ceca – Montenegro

Serbia – Lituania

Spagna – Svezia

Ucraina – Lussemburgo