AJ Fano – Imolese: dove vedere la diretta live e risultato

La partita AJ Fano – Imolese di Sabato 22 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i playout del Girone B di Serie C

FANO – Sabato 22 maggio 2021, alle ore 15, si gioca AJ Fano – Imolese, gara valida per la prima giornata dei playout del Girone B di Serie C. Il Fano si é classificato al diciottesimo posto con 33 punti, frutto di 5 vittorie, 18 pareggi e 15 sconfitte; ha inanellato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 3 gol e subendone 6. Il bilancio dell’Imolese é di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque; 4 reti realizzate e 7 incassate. Ha chiuso la regular season al diciassettesimo posto a quota 35 con un percorso di 9 vittorie, 8 pareggi e 21 sconfitte. I due incontri stagionali disputati si sono chiusi con un pareggio e con la vittoria dell’Imolese fuori casa. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di AJ Fano – Imolese e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

Cronaca minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETA]

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro AJ Fano – Imolese, valido per i playout del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport.

Le probabili formazioni di AJ Fano – Imolese