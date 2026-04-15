Fantacalcio, 33° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 32a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La trentatreesima giornata di Serie A 2025/26 può diventare uno snodo importante nella corsa allo scudetto. L’Inter arriva al weekend con nove punti di vantaggio sul Napoli e dodici sul Milan, un margine consistente ma non ancora sufficiente per abbassare la tensione. Il calendario propone incroci pesanti sia in testa sia nella lotta per l’Europa e per la salvezza.

La giornata si apre alle 18.30 con Sassuolo–Como.

Alle 20.45 tocca all’Inter, impegnata a San Siro contro il Cagliari: un’occasione per consolidare il primato e mettere ulteriore pressione sulle inseguitrici. I nerazzurri sanno che ogni vittoria, a questo punto della stagione, pesa come un macigno.

Alle 15.00 Udinese–Parma mentre alle 18.00 si gioca Napoli–Lazio: gli azzurri devono vincere per restare agganciati all’Inter e rinviare ogni discorso ma scendono in campo conoscendo già il risultato del “Meazza”. In serata, alle 20.45, Roma–Atalanta mette in palio punti pesanti per l’Europa-

Il lunch match domenicale è Cremonese–Torino, gara che può incidere sulla corsa salvezza per quanto riguarda i grigiorossi.

Alle 15.00 il Milan fa visita al Verona: i rossoneri, staccati di dodici punti dall’Inter, devono blindare almeno il secondo o terzo posto e non possono permettersi passi falsi. Alle 18.00 Pisa–Genoa. Chiude la domenica Juventus–Bologna (20.45), sfida che negli ultimi anni ha assunto il peso di un vero scontro diretto per l’Europa.

Il turno si completa con il Monday Night Lecce–Fiorentina-

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Inter-Cagliari, Roma-Atalanta e Pisa-Genoa anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 17 aprile

18.30

Sassuolo-Como

20.45

Inter-Cagliari

Sabato 18 aprile

15.00

Udinese-Parma

18.00

Napoli-Lazio

20.45

Roma-Atalanta

Domenica 19 aprile

12.30

Cremonese-Torino

15.00

Verona-Milan

18.00

Pisa-Genoa

20.45

Juventus-Bologna

Lunedì 20 aprile

20.45

Lecce-Fiorentina