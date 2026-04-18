Roma-Atalanta 1-1: cronaca diretta live e risultato finale | Serie A

Diretta Roma-Atalanta del 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Sabato 18 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma-Atalanta, anticipo serale della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

La Roma scende in campo con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria per 3-0 ottenuta contro il Pisa, un successo che ha rimesso in moto la corsa europea dopo il pesante 5-2 incassato dall’Inter a inizio mese. I giallorossi sono sesti con 57 punti, frutto di diciotto vittorie, tre pareggi e undici sconfitte, con quarantacinque gol segnati e ventotto subiti. Il margine sulla settima è tornato a essere rassicurante, ma la sfida con l’Atalanta rappresenta un bivio importantissimo nella volata finale.

La settima in classifica é proprio l’Atalanta, che arriva invece da una sconfitta che ha lasciato il segno. L’1-0 subito contro la Juventus ha allontanato gli orobici dalla zona Champions, ora distante sette punti. La squadra di Palladino ha 53 punti, costruiti attraverso quattordici vittorie, undici pareggi e sette sconfitte, con quarantacinque reti realizzate e ventotto incassate. All’andata, lo scorso 3 gennaio, l’Atalanta si era imposta 1-0

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ROMA-ATALANTA]

RISULTATO FINALE: ROMA-ATALANTA 1-1 SECONDO TEMPO 49' si chiude qui la sfida tra Roma e Atalanta, 1-1 all'Olimpico. A segno Krstovic al 12', Hermoso al 45' sempre del primo tempo. Grazie per l'attenzione e appuntamenti alle prossime dirette 45' guizzo di Vaz su Djimsiti costretto al fallo, giallo per lui 44' assegnati 4 minuti di recupero 35' dentro Pasalic per Ederson 31' problemi al flessore destro per Rensch, dentro Tsimikas 30' su sponda aerea di Hermoso, pallone sulla traversa a Carnesecchi scavalcato! Dall'altra parte fallo di Pisilli su Zalewski, chiesto il rosso come ultimo uomo ma non c'erano le condizioni per questo provvedimento. Solo giallo per lui 27' dentro Vaz per Soulé 25' cross morbido per il colpo di testa di Venturino alto, dall'altra parte filtrante di Zalewski in area per Raspadori chiuso in sandwich e sul corner pallone sul primo palo colpito da Krstović che alza la mira 22' cross debole di Venturino per il colpo di testa in area di Hermoso, tuffo in presa plastica per Carnesecchi 21' accelerazione sulla trequarti di Malen, Ederson lo stende e prende il giallo 18' si rende pericoloso Malen da posizione defilata ma Carnesecchi è reattivo e respinge 15' cambi Roma con Pisilli per El Aynaoui, Venturino per El Shaarawy e Ghilardi per Mancini 13' corner per la Roma ma li tentativo di cross di El Shaarawy è rimpallato dalla difesa 11' posizione di offside per Raspadori 9' in campo Bernasconi per Bellanova 9' si mette ancora in proprio Zalewski, dal limite alza la mira 5' giocata di Malen per Mancini pescato in fuorigioco, inutile la sua conclusione sopra la traversa da posizione ravvicinata 2' spunto personale per Zalewski che calcia a giro dopo esserci accentrato e palla di poco a lato! è la Roma a muovere il primo pallone si riparte con ben tre novità in casa Atalanta: dentro Zalewski, Kossounou e Ahanor per De Ketelaere, Kolasinac e Scalvini PRIMO TEMPO 45' si chiude il primo tempo tra Roma e Atalanta sul punteggio di 1-1, botta e risposta tra Krstovic ed Hermoso. Piccola pausa e torniamo per la ripresa del gioco 45' Hermoso! Pareggio della Roma! Cross di Soulé verso il secondo palo, torre di Rensch per il colpo al volo del difensore e palla sotto la traversa 44' assegnato un minuto di recupero 40' chance per Celik in area ma il suo diagonale verso il primo palo è un passaggio per Carnesecchi 39' buon inserimento di Zappacosta su Hermoso ma il cross basso dal fondo è troppo sul portiere 32' azione in verticale della Roma con El Aynaoui, palla a Malen lesto a concludere di potenza sul primo palo e ottima opposizione del portiere! Sul corner allontana la difesa. Dall'altra parte Ederson salta El Aynaoui ma in area trova l'opposizione di Svilar! 24' spunto di El Shaarawy che in area invece di calcia cede palla a Malen, provvidenziale l'uscita in presa bassa di Carnesecchi! 21' caparbio Celik conquista un tiro dalla bandierina, anticipato Hermoso a centroarea ma i giallorossi restano in attacco 20' intervento falloso di Scalvini su Rensch sulla trequarti d'attacco 18' ci prova dalla distanza Soulé questa volta Carnesecchi è costretto agli straordinari, tuffo sulla sua destra e deviazione sul fondo. Nulla di fatto sul corner 15' prova a rispondere Soulè con una conclusione dal limite alzata in angolo da un tocco di Scalvini. Sul corner successivo fallo in attacco di Celik 12' Krstovic! Atalanta in vantaggio! Verticalizzazione di De Roon e conclusione molto bella con il mancino verso il palo opposto dove non può arrivarci Svilar. VAR in corso, confermata la decisione dell'arbitro 6' cross interessante di El Aynaoui per El Shaarawy che probabilmente ingannato da un mancato intervento di Bellanova colpisce sul fondo 2' buona giocata di Ederson sulla trequarti, costretto al fallo El Aynaoui. Sugli sviluppi della punizione bella parabola dello stesso Ederson verso il secondo palo per De Ketelaere che non arriva sul pallone in scivolata si parte con il calcio d'avvio battuto dall'Atalanta in maglia bianca, classica giallorossa per la Roma Roma e Atalanta in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un cordiale saluti e benvenuti alla diretta di Roma-Atalata, ancora pochi minuti e seguiremo la sfida valida per la 33° esima giornata di Serie A. TABELLINO ROMA: Svilar, Mancini (dal 15' st Ghilardi), Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui (dal 15' st Pisilli), Rensch (dal 31' st Tsimikas), Soulé (dal 27' st Vaz), El Shaarawy (dal 15' st Venturino), Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Vaz, Ghilardi, Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperini. ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini (dal 1' st Ahanor), Djimsiti, Kolašinac (dal 1' st Kossounou), Bellanova (dal 9' st Bernasconi), de Roon, Éderson (dal 35' st Pašalić), Zappacosta, De Ketelaere (dal 1' st Zalewski), Raspadori, Krstović. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Pašalić, Scamacca, Samardžić, Obrić, Bernasconi, Zalewski, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino Reti: al 12' pt Krstovic, al 45' pt Hermoso Ammonizioni: Ederson, Pisilli, Djimsiti Recupero: 1' pt, 4' st

Le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta

ROMA: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch, Soulé, El Shaarawy, Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Vaz, Ghilardi, Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta, De Ketelaere, Raspadori, Krstović. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Pašalić, Scamacca, Samardžić, Obrić, Bernasconi, Zalewski, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino.

Gasperini alla vigilia

Alla vigilia della sfida, Gasperini ha spiegato che la Roma considera questa partita di enorme importanza, forse ancora più per sé stessa che per l’Atalanta. Ha raccontato di aver cercato di mantenere la concentrazione del gruppo esclusivamente sugli aspetti tecnici e sulla preparazione della gara, evitando qualsiasi alibi o distrazione che possano danneggiare la squadra o l’ambiente. L’obiettivo, ha sottolineato, era quello di arrivare alla partita con lucidità e senso di responsabilità.

Parlando del suo passato a Bergamo, ha ricordato come avesse potuto lavorare bene grazie a un contesto molto compatto, a una società che aveva operato in modo straordinario e a una tifoseria unita. Ha spiegato che l’Atalanta ha costruito negli anni una squadra forte, con un nucleo solido di giocatori esperti affiancati da giovani valorizzati e poi ceduti con grandi plusvalenze. Ha sottolineato come la società abbia saputo reinvestire con competenza, generando utili anche durante le stagioni europee, un’anomalia positiva nel panorama calcistico italiano. Ha infine accennato al cambio di proprietà, ricordando con emozione il legame con la precedente dirigenza.

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Matteo Marcenaro di Genova, assistito da Giovanni Baccini di Conegliano e Christian Rossi di La Spezia. Quarto ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata, con Marco Guida al VAR e Simone Sozza all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA ROMA – La Roma di Gasperini dovrebbe presentarsi con Svilar in porta e una difesa composta da Mancini, N’Dicka e Hermoso. Sulle fasce spazio a Celik e Rensch, mentre in mezzo al campo Cristante ed El Aynaoui guideranno la manovra. Sulla trequarti Soulé ed El Shaarawy agiranno alle spalle di Malen, riferimento offensivo dei giallorossi.

COME ARRIVA L’ATALANTA – L’Atalanta di Palladino dovrebbe rispondere con Carnesecchi tra i pali e un reparto arretrato formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo Zappacosta e Bernasconi presidieranno le corsie laterali, mentre De Roon ed Ederson occuperanno la zona centrale. Sulla trequarti De Ketelaere e Raspadori si muoveranno a supporto di Krstovic, chiamato a guidare l’attacco nerazzurro.

Probabili formazioni di Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Sharaawy; Malen. Allenatore: Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: