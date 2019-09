Fantacalcio, pagelle 4° giornata di Serie B 2019-2020

La quarta giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

FROSINONE – La quarta giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 inizia con Frosinone – Venezia, che si chiude sul risultato di 1-1; nell’arco di dieci minuti botta e risposta di Capello e Capuano.

Il Benevento batte il Cosenza grazie a un gol messo a segno da Armenteros nei minuti di recupero e raggiunge in testa alla classifica l’Entella, fermata sull’1-1 dal Pescara; al gol di Schenetti risponde Memushaj. La Cremonese vince contro il Crotone con reti di Agazzi e Palombi; di Zanellato il gol del momentaneo pareggio. Bene l’Empoli che batte il Cittadella con rete di La Gumina. Agazzi e Marras regalano i tre punti al Livorno contro il Pordenone; di Strizzolo la marcatura dei friulani. Dilaga l’Ascoli sul campo dello Juve Stabia. Cinque le reti dei marchigiani, realizzate da Da Cruz, autore di una doppietta, Chajia, Ardemagni su rigore e Pucino; per i campani a segno Cissè. Finisce 2-2 tra Spezia e Perugia; umbri in vantaggio con Buonaiuto, i liguri rimontano con Capradossi e Ricci su rigore ma allo scadere Iemmello agguanta il pari. Stesso risultato anche tra il neoretrocesso Chievo e il neopromosso Pisa; i toscani in doppio vantaggio con una doppietta di Marconi ma si fanno raggiungere da Segre e Dickmann.

Manca ancora Trapani – Salernitana, in programma domenica sera con calcio di inizio fissato per le ore 21.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 20 Settembre

21.00

Frosinone – Venezia (pagelle – tabellino)

Sabato 21 Settembre

15.00

Benevento – Cosenza (pagelle – tabellino)

Cremonese – Crotone (pagelle – tabellino)

Empoli – Cittadella (pagelle – tabellino)

Juve Stabia – Ascoli (pagelle – tabellino)

Livorno – Pordenone (pagelle – tabellino)

Pescara – Virtus Entella (pagelle – tabellino)

Spezia – Perugia (pagelle – tabellino)

18.00

ChievoVerona – Pisa (pagelle – tabellino)

Domenica 22 Settembre

21.00

Trapani – Salernitana (pagelle – tabellino)