Fantacalcio, la Serie B torna in campo: come giocare

Dal 23 agosto in campo la serie cadetta con l’anticipo della stagione 2019 – 2020. Informazioni per partecipare al torneo gratuito firmato Fantamagic

Sta per terminare l’attesa. Venerdì 23 agosto alle 21 si aprirà con Pisa – Benevento la stagione 2019 – 2020 del campionato di Serie B. Una nuova stagione con 20 protagoniste pronte a darsi battaglia. Mentre le squadre scaldano i motori con la Coppa Italia e puntano agli ultimi colpi di mercato, c’è chi si è messo già all’opera per allestire la sua fantasquadra. Sono infatti aperte per tutta la stagione le iscrizioni gratuite al Fantamagic B, l’esclusivo fantacalcio sulla serie cadetta. Il primo nato dal 2014 ha già fatto sognare negli anni migliaia di fantallenatori e si prepara a un nuovo super torneo.

Sulla falsa riga del fantacalcio di Serie A di Fantamagic questo campionato presenta sia una classifica a girone unico dove ogni giornata si cumulano punti, sia a gironi con promozioni e retrocessioni. Per partecipare è necessario registrarsi per chi non lo ha già fatto quindi creare una rosa e formazione. Le quotazioni e i voti sono forniti ogni settimana da L’Opinionista che grazie alla redazione di Calciomagazine non si limiterà a far vivere le emozioni delle sue webcronache ma anche a fornire supporto per il gioco.

COME SI GIOCA

Una volta iscritti è molto facile gestire la squadra. Effettuato il login si entra nell’area utente dove con 300 crediti si dovrà allestire la rosa e fino all’inizio di campionato si potrà in qualsiasi momento aggiustarla con il mercato libero. Quindi si sceglie il modulo e la formazione da mandare in campo ricordando che in caso di dimenticanza resta attiva l’ultima formazione inviata. Ogni settimana sarà possibile effettuare operazioni di mercato ad eccezione di quando si disputano i turni infrasettimanali. A fine stagione ci saranno promozioni e retrocessioni. In caso di più amici che vogliono condividere una lega assieme (ogni lega è di 20 squadre) si può richiedere, una volta effettuate le iscrizioni, di essere inseriti in uno stesso girone.

REGISTRAZIONE AL GIOCO: https://www.fantacalciob.it/registrazione-fantacalcio.php