Federica Brignone premiata con l’Ambrogino d’Oro a Milano

Federica Brignone riceve l’Ambrogino d’Oro a Milano: il sindaco Sala premia la campionessa azzurra per le sue imprese sportive

MILANO– Con una cerimonia a Palazzo Marino, il sindaco Giuseppe Sala ha conferito questa mattina l’Ambrogino d’Oro a Federica Brignone, riconoscimento che la città di Milano assegna ai suoi cittadini più meritevoli. Un premio particolarmente significativo per la campionessa azzurra, nata proprio nel capoluogo lombardo, che continua a raccogliere attestati di stima dopo le straordinarie imprese sportive e il successo alle Olimpiadi di Milano Cortina.

«Un grande onore», ha commentato Federica, che negli ultimi mesi sta ricevendo numerosi premi e riconoscimenti, testimonianza dell’affetto del pubblico e della notorietà conquistata grazie ai risultati ottenuti sulle piste di tutto il mondo.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, il presidente della FISIO Alpi Centrali, Franco Zecchini, il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, e Claudia Giordani, argento olimpico a Innsbruck ’76, che hanno voluto rendere omaggio alla sciatrice italiana in uno dei momenti più significativi della sua carriera.