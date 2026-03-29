Ferrandina-Paganese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Ferrandina-Paganese di Domenica 29 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone H

FERRANDINA – Domenica 29 marzo, alle ore 15:00, allo stadio “Centro Sportivo Santa Maria Ferrandina” di Ferrandina, andrà in scena Ferrandina-Paganese, match valido per la ventinovesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone H. Il precedente incontro tra Sammaurese Calcio e Ostia Mare è stato estremamente sbilanciato, con l’Ostia che ha trionfato con un punteggio schiacciante di 7-0. Questo risultato è indicativo della differenza di qualità tra le due squadre, e rappresenta un chiaro monito per la Sammaurese, che dovrà trovare il modo di arginare l’attacco avversario.

La Ferrandina si trova infatti sedicesima nel girone H, in piena zona playout e con le proprie speranze di salvezza che si affievoliscono a ogni giornata. I soli 18 gol segnati e le quindici sconfitte collezionate sono sintomo di una squadra che ha fatto fatica a reggere i ritmi della categoria. La squadra rossoblù deve mantenere il vantaggio – al momento di quattro lunghezze – sul Pompei, così da potersi giocare tutto nella fase dei playout. Il Manfredonia dista ben dieci punti, dunque se la Ferrandina vuole tentare il miracolo dovrà farlo già questa giornata contro un avversario di spessore.

La Paganese è infatti seconda nel girone, dietro soltanto al travolgente Barletta di Massimo Paci, con 53 punti totalizzati. In classifica Fasano e Martina rimangono all’agguato, essendo a un solo punto di distanza dagli azzurri. La squadra allenata da Novelli non può più permettersi errori se vuole rimanere in corsa per il titolo. La partita di domenica rappresenterà dunque uno scontro ostico, a cui arrivare con organizzazione e decisione. La recente vittoria con il Martina ha risollevato le ambizioni degli azzurri, i quali stavano vivendo un periodo negativo a seguito delle sconfitte con Barletta e Manfredonia

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FERRANDINA-PAGANESE]

FERRANDINA:. A disposizione:



PAGANESE:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo, coadiuvato dagli assistenti Davide Salinelli di Genova e Gabriele Lovecchio di Brindisi.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA FERRANDINA – Il Ferrandina si dispone con un 3-5-2: tra i pali c’è Galiano; in difesa la linea a tre è composta da Gianfreda, Desimini e Sepe. A centrocampo agiscono Asare, Calabria, Cristiano, Otero e Antonacci, chiamati a garantire equilibrio e copertura ma anche spinta sulle corsie laterali. In attacco la coppia formata da Cirigliano e Canavese rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Minincleri.

COME ARRIVA LA PAGANESE – La Paganese si schiera con un 4-3-3: tra i pali c’è Gallo; in difesa la linea a quattro è composta da Piga, De Nova, Isufi e Di Biagio. A centrocampo agiscono Labriola, Pierce e Graziani, incaricati di dare equilibrio alla squadra e gestire il possesso. In attacco il tridente formato da Costanzo, El Haddadi e Gatto rappresenta il principale riferimento offensivo. In panchina il tecnico Novelli.

Le probabili formazioni

FERRANDINA (3-5-2): Galiano, Gianfreda, Desimini, Sepe; Asare, Calabria, Cristiano, Otero, Antonacci; Cirigliano, Canavese. Allenatore: Minincleri.

PAGANESE (4-3-3): Gallo; Piga, De Nova, Isufi, Di Biagio; Labriola, Pierce, Graziani; Costanzo, El Haddadi, Gatto. Allenatore: Novelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Ferrandina-Paganese, valida per la ventinovesima giornata di Serie D, girone H, sarà trasmessa in diretta su Videonola.