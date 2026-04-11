Final Four CEV Champions League 2026 a Torino

Torino ospita la Final Four della CEV Champions League 2026: Perugia tra le protagoniste. Semifinali il 16 maggio, finali il 17. Biglietti su TicketOne

TORINO – La grande pallavolo europea torna sotto la Mole. È stata presentata oggi, al Circolo dei Lettori di Palazzo Graneri della Roccia, la Final Four della CEV Champions League maschile 2026, in programma all’Inalpi Arena il 16 e 17 maggio. Un evento di assoluto prestigio che porterà in città le quattro migliori squadre del continente.

A contendersi il titolo saranno i campioni in carica della Sir Sicoma Monini Perugia, i polacchi del PGE Projekt Warszawa e dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, oltre ai turchi dello Ziraat Bankkart Ankara.

Il programma delle gare

Sabato 16 maggio – Semifinali

17:00 – PGE Projekt Warszawa vs Sir Sicoma Monini Perugia

– PGE Projekt Warszawa vs Sir Sicoma Monini Perugia 20:30 – Aluron CMC Warta Zawiercie vs Ziraat Bankkart Ankara

Domenica 17 maggio

17:00 – Finale 3°‑4° posto

– Finale 3°‑4° posto 20:30 – Finale per il titolo CEV Champions League 2026

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e DAZN.

La presentazione ufficiale: istituzioni e vertici del volley europeo riuniti a Torino

Alla conferenza stampa sono intervenuti:

Paolo Bongioanni , assessore al Turismo, Sport e Post‑Olimpico della Regione Piemonte

, assessore al Turismo, Sport e Post‑Olimpico della Regione Piemonte Domenico Carretta , assessore allo Sport della Città di Torino

, assessore allo Sport della Città di Torino Roko Sikirić , presidente CEV

, presidente CEV Giuseppe Manfredi, presidente FIPAV

Moderatori: Domenico Marchese ed Enrica Merlo.

Bongioanni: “Il Piemonte punta sui grandi eventi”

L’assessore regionale ha aperto i lavori sottolineando la vocazione sportiva del territorio: «La Regione Piemonte punta con decisione sui grandi eventi come occasione di promozione a 360 gradi. Le finali di Champions League non potevano mancare in un territorio che vanta quattro squadre di vertice e migliaia di giovani praticanti».

Carretta: “Torino è ormai una casa del volley”

L’assessore comunale ha ricordato la continuità degli eventi internazionali ospitati dalla città: «Torino ha una storia d’amore con la pallavolo. Dopo i grandi appuntamenti degli ultimi anni, ospiteremo anche gli Europei maschili a settembre. La città è pronta e all’altezza della sfida».

Sikirić: “Qui vedremo i migliori giocatori d’Europa”

Il presidente CEV ha ringraziato istituzioni e federazioni: «Torino è una città abituata ai grandi eventi. Le finali del 16 e 17 maggio offriranno uno spettacolo straordinario con i migliori atleti del continente».

Manfredi: “Un evento che fa crescere tutta la pallavolo italiana”

Il presidente FIPAV ha evidenziato l’impatto sul movimento nazionale: «Torino ha investito molto sugli impianti e questo ci permette di portare qui la pallavolo di alto livello. Eventi così generano entusiasmo, nuovi praticanti e una migliore programmazione per le società».

A seguire, sono intervenuti anche Stefano Mossino, presidente CONI Piemonte, e i rappresentanti di CEV, FIPAV Piemonte, Lega Pallavolo e Camera di Commercio.

Biglietti e informazioni

I tagliandi sono disponibili su TicketOne.

Prezzi giornalieri: da 35 a 155 euro

da Posti esclusivi a bordo campo con hospitality: 270 euro

Copertura TV e streaming

In Italia l’evento sarà trasmesso integralmente da Sky Sport e DAZN, con ampia copertura live delle semifinali e delle finali.