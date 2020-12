Fiorentina – Hellas Verona, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Hellas Verona del 19 dicembre 2020: incontro valido per la 13° giornata di Serie A; calcio di inizio ore 20.45

FIRENZE – Tutto pronto per l’inizio (ore 15) di La Viola viene dal pareggio casalingo contro il Sassuolo e in classifica occupa il quartultimo posto con 10 punti. La formazione Scaligera è reduce dalla sconfitta interna contro la Sampdoria e in classifica occupa il settimo posto con 19 punti. Appuntamento con le formazioni ufficiali attorno alle ore 14

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Prandelli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo.Allenatore: Juric