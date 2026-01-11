Diretta Fiorentina-Milan di Domenica 11 gennaio 2026: Comuzzo porta avanti i viola, Nkunku pareggia al 90’. Finale thrilling con traversa di Brescianini e super parata di Maignan

FIRENZE – All’Artemio Franchi va in scena una sfida vibrante e ricca di episodi: Fiorentina e Milan si dividono la posta in palio con un 1-1 che rispecchia una gara combattuta, intensa e segnata da un finale drammatico. I viola di Vanoli, rimasti senza il tecnico espulso nel recupero del primo tempo, hanno accarezzato il colpo grosso grazie al gol di Comuzzo. Ma i rossoneri di Allegri, pur soffrendo, trovano il pari al 90’ con Nkunku, confermando la loro lunga serie positiva in campionato. Nel recupero, la Fiorentina sfiora il 2-1 colpendo una clamorosa traversa con Brescianini.

Indice:

Cronaca della partita

La gara parte con ritmi alti: la Fiorentina spinge soprattutto a sinistra con Gudmundsson e Gosens, creando diversi cross insidiosi. Il Milan, pur soffrendo, costruisce due occasioni colossali con Pulisic, entrambe sciupate dopo ottime sponde di Fullkrug. Al 31’ arriva il primo giallo del match per Kean. Nel recupero succede di tutto: l’arbitro Massa espelle l’allenatore viola Vanoli al 45’+2 per proteste, episodio confermato dalle dirette testuali dei principali quotidiani sportivi. Si va al riposo sullo 0-0, con la sensazione che la partita possa sbloccarsi da un momento all’altro.

La Fiorentina rientra in campo con maggiore intensità e al 21’ della ripresa trova il meritato vantaggio: corner di Gudmundsson, stacco perfetto di Comuzzo e palla in rete per l’1-0. Allegri corre ai ripari inserendo Rabiot, Leao e soprattutto Nkunku. La pressione rossonera cresce, ma i viola sembrano in controllo. Al 45’ arriva il colpo che cambia la partita: Saelemaekers recupera palla, Fofana inventa un filtrante perfetto e Nkunku, con un destro secco, firma il definitivo 1-1. Il recupero è un concentrato di emozioni: traversa di Brescianini al 52’, Maignan salva su Kean pochi secondi dopo, evitando il 2-1 viola.

Tabellino

FIORENTINA: de Gea D., Dodo, Comuzzo P., Pongracic M., Gosens R. (dal 38′ st Ranieri L.), Mandragora R. (dal 20′ st Brescianini M.), Fagioli N., Ndour C. (dal 45’+1 st Sohm S.), Parisi F. (dal 38′ st Fortini N.), Kean M., Gudmundsson A. (dal 37′ st Solomon M.). A disposizione: Brescianini M., Christensen O., Fazzini J., Fortini N., Kospo E., Kouadio E., Lezzerini L., Nicolussi Caviglia H., Piccoli R., Ranieri L., Sohm S., Solomon M. Allenatore: Vanoli P..

MILAN: Maignan M., De Winter K., Gabbia M., Pavlovic S. (dal 29′ st Nkunku C.), Saelemaekers A., Loftus-Cheek R. (dal 18′ st Fofana Y.), Jashari A. (dal 15′ st Rabiot A.), Ricci S., Estupinan P. (dal 15′ st Bartesaghi D.), Pulisic C., Fullkrug N. (dal 15′ st Leao R.). A disposizione: Athekame Z., Bartesaghi D., Dutu M., Fofana Y., Leao R., Modric L., Nkunku C., Odogu D., Rabiot A., Torriani L. Allenatore: Allegri M..

Reti: al 21′ st Comuzzo P. (Fiorentina) al 45′ st Nkunku C. (Milan) .

Ammonizioni: al 31′ pt Kean M. (Fiorentina), al 45’+2 pt Vanoli P. (Fiorentina), al 35′ st Fagioli N. (Fiorentina) al 8′ st Estupinan P. (Milan), al 39′ st Rabiot A. (Milan), al 45’+4 st Fofana Y. (Milan).

Espulsioni: al 45’+2 pt Vanoli P. (Fiorentina).

Recupero: al 4′ pt, al 7′ st

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongračić, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Guðmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini; Fortini, Koaudio, Košpo, Ranieri; Brescianini, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Sohm, Solomon; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupiñan; Pulisic, Füllkrug. A disposizione: Torriani; Athekame, Bartesaghi, Duțu, Odogu; Fofana, Modrić, Rabiot; Leão, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della partita, Massimiliano Allegri ha sottolineato come la Fiorentina sia una squadra in crescita e che la sua attuale posizione in classifica non renda giustizia al reale valore della rosa. L’allenatore rossonero ha evidenziato che al Franchi li attende un ambiente complicato e che il Milan dovrà farsi trovare pronto sia dal punto di vista tecnico sia da quello fisico, offrendo una prestazione solida per proseguire il proprio percorso in campionato. Riguardo al pareggio contro il Genoa, Allegri ha ammesso che sarebbe stato meglio conquistare i tre punti, ma ha comunque definito quel risultato un punto importante per la continuità della squadra.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti meli e Costanzo. Quarto ufficiale Rapuano. Al VAR ci sarà Maresca mentre l’AVAR sarà Chiffi.

Presentazione del match

Domenica 11 gennaio, alle ore 15, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina-Milan, gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

La Fiorentina arriva a questo turno con un morale tutt’altro che sereno. Nonostante abbia perso solo una delle ultime quattro gare di Serie A, il rigore incassato al 95° minuto contro la Lazio, che è valso il 2-2, ha lasciato l’amaro in bocca e ha frenato una squadra che stava provando a rialzarsi. La Viola resta infatti in zona retrocessione, penultima con 13 punti, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte, 20 gol fatti e 30 subiti), ma nelle ultime settimane ha dato segnali incoraggianti. Isuccessi contro Udinese (5-1) e Cremonese (1-0) sono gli unici ottenuti in tutto il campionato, e sono arrivati proprio nelle ultime due gare giocate al Franchi.

Il Milan, dal canto suo, è reduce da un finale altrettanto movimentato. Nel pareggio per 1-1 contro il Genoa, i rossoneri hanno trovato il gol al 92°, salvo poi concedere un rigore al 99°, sbagliato dai liguri. La squadra di Massimiliano Allegri resta comunque seconda con 39 punti, con un percorso di 11 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta, 29 gol fatti e 4 subiti e mantiene una striscia di imbattibilità di 17 partite in campionato.

Nella passata stagione finì 2-2 all’andata e 2-1 per il Milan al ritorno.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – La Fiorentina di Paolo Vanoli dovrebbe presentarsi con il modulo 4-1-4-1. In porta spazio a De Gea, mentre la linea difensiva sarà composta da Dodò, Comuzzo, Pongračić e Gosens. Davanti alla difesa agirà Fagioli, punto di riferimento nella costruzione del gioco. La linea dei quattro trequartisti vedrà Solomon, Mandragora, Brescianini e Gudmundsson. In attacco, il riferimento centrale sarà Kean. Tra gli indisponibili figurano Lamptey, Sabiri e Richardson, mentre non ci sono squalificati.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Il Milan di Massimiliano Allegri dovrebbe risponde con un 3-5-2. Tra i pali ci sarà Maignan, protetto dal terzetto difensivo formato da De Winter, Gabbia e Pavlović. Sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in mezzo al campo spazio a Loftus‑Cheek, Jashari e Rabiot. In avanti, la coppia formata da Pulisic e Fullkrug. Assente Gimenez, mentre Tomori non sarà della partita per squalifica.

Probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. Allenatore: Allegri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: