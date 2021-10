Fiorentina – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Napoli del 3 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A

FIRENZE – Domenica 3 ottobre alle ore 18, allo Stadio “Artemio Franchi” si giocherà Fiorentina – Napoli, incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla vittoria di misura ottenuta in trasferta sul campo dell’Udinese grazie al rigore realizzato da Vlahovic e in classifica sono quarti, a pari merito con la Roma, con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 2 subiti; 9 gol fatti e altrettanto subiti. Gli ospiti sono reduci dalla bruciante sconfitta interna per 2-3 contro lo Sparta Mosca in Europa League ma in campionato sono in testa alla classifica a punteggio pieno con 16 reti all’attivo e soltanto 2 incassate, per una difesa che, ad oggi, é la migliore del torneo: nell’ultimo turno hanno vinto in casa per 2-0 contro il Cagliari. Sono 71 i precedenti, in erra toscana, tra le due compagini con il bilancio di 36 vittorie per la Fiorentina, 18 pareggi, e 17 affermazioni del Napoli. L’ultima sfida si é chiusa con il successo dei partenopei per 2-0 grazie alla rete di Insigne e all’autogoal di Venuti. A dirigere il match sarà l’arbitro Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Lo Cicero; quarto uomo Serra. Al VAR Aureliano; all’AVAR Meli.

La cronaca con commento minuto per minuto

FIORENTINA-NAPOLI IN DIRETTA Domenica 3 ottobre alle ore 17.00 le formazioni ufficiali, dalle 18.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Dragowski tra i pali, reparto arretrato formato da Odriozola e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Odriozola e Milenkovic. A centrocampo Bonaventura, Pulgar e Duncan mentre in attacco tridente offensivo composto da Callejon, Vlahovic e Gonzalez.

QUI NAPOLI – Spalletti dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Rrahmani e Koulibaly. A centrocampo Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski mentre davanti spazio a Lorenzo e Insigne alle spalle di Osimhen.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Napoli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

STADIO: Artemio Franchi di Firenze

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Napoli, valido per la settima giornata del campionato di Serie a 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il match sarà quindi visibile su smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su qualunque tipologia di televisore collegandolo ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Essendo trasmessa da DAZN, Atalanta – Milan sarà ovviamente visibile in streaming mediante dispositivi come pc o notebook, o ancora smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo si potrà utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS.