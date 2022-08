Al Franchi finisce 2-1 per i viola. La squadra di Italiano dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0 ha subito il gol di Cerny che ha rimandato il discorso qualificazione alla gara di ritorno

FIRENZE – Un inizio scoppiettante della Fiorentina fa in modo che Nico Gonzalez sigli, dopo nemmeno un minuto, il gol del vantaggio con uno splendido colpo di testa su cross di Biraghi. Alla mezz’ora i viola trovano anche la rete del raddoppio con Cabral: ottima discesa sulla sinistra di Sottil che serve un assist al bacio per l’attaccante brasiliano che deve solo appoggiare in porta da pochi passi. Nella ripresa la squadra di casa si abbassa un po’ e subisce il gol di Cerny dopo un’indecisione della difesa che sbaglia il fuorigioco consentendo al giocatore della squadra olandese di battere Terracciano con un sinistro preciso. Discorso dunque rimandato al 25 agosto quando le due squadre si ritroveranno faccia a faccia in Olanda per decretare chi delle due giocherà nella prossima Conference League.

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - TWENTE 2-1 95' Finisce qui! Fiorentina batte Twente 2-1 90' 5 di recupero 86' Dentro Dodo per Venuti e Kouame per Nico Gonzalez 80' Le squadre iniziano essere molto stanche, tanti gli errori e tanti i falli. Gioco spezzettato 76' Cambio nel Twente dentro Tzolis fuori Misidjan 75' Quindici più recupero al termini della gara 70' Giallo per Cerny 69' Dentro Jovic e fuori Cabral nella viola 65' ACCORCIA LE DISTANZE IL TWENTE! CERNY BATTE A TU PER TU TERRACCIANO CON UN SINISTRO PRECISO. 63' Giallo per Vlap 61' Cambi nella Viola. Fuori Duncan e Sottil, dentro Mandragora e Ikone 60' Prova dai 25 metri Venuti, conclusione brutta. Palla fuori 57' Sale un po' la pressione del Twente, ma ancora nessun problema per la difesa della Fiorentina. 54' Giallo per Propper 49' Nell'intervallo doppio cambio nelle fila del Twente dentro Cerny e Hilgers per Rots e Pleguezuelo 45' Riparte la sfida al Franchi. INIZIO SECONDO TEMPO 46' Finisce qui il primo tempo 45' 1 di recupero 45' Unnerstall salva con un grande riflesso su un colpo di testa del solito Cabral. 40' Brivido per la Fiorentina, Vlap da punizione va vicinissimo al palo di Terracciano. 39' Giallo per Milenkovic 35' Ancora Cabral vicino alla rete sugli sviluppi di un corner. Palla Larga. 31' CABRAAAAAAL! RADDOPPIO VIOLAAA!!! ANCORA SOTTIL PERFETTO NEL SERVIRE CABRAL CHE IN SCIVOLATA FA 2-0 29' Altra occasione per Nico Gonzalez sempre su una punizione calciata perfetta da Biraghi. Uscita maldestra di Unnerstall che non trova la palla, ma disorienta l'argientino 24' Sottil colpisce male al volo un bel cross di Biraghi, direttamente da calcio di punizione, palla che si perde larga 20' La gara è molto fisica, la Fiorentina cerca di lavorare molto sugli esterni con N.Gonzalez e Sottil che oggi sembrano particolarmente ispirati. 16' Sono passati i primi 15 minuti. La Fiorentina domina il gioco senza correre rischi e creando tante palle gol. 12' Biraghi tenta direttamente da calcio di punizione. Palla altissima 8' Prova la conclusione da fuori Amrabat, ma colpisce male. Palla larga 5' E' partita molto forte la Fiorentina, su tutti il più ispirato sembra essere Sottil che sta creando non pochi problemi agli olandesi. 1' NICO GONZALEZ!!! STACCO DI TESTA SU CROSS PRECISO DI BIRAGHI! 1-0 VIOLA! 0' Si parte! INIZIO PRIMO TEMPO Ore 20.56 Squadre in campo! Ore 20 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Fiorentina - Twente, match valido per i playoff di Conference League. A breve le formazioni ufficiali. TABELLINO LIVE Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti(41'st Dodo), Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Amrabat, Duncan (16'st Mandragora), Maleh; Gonzalez (41'st Kouame), Cabral (25'st Jovic), Sottil (16'st Ikone). A disposizione: Benassi, Bianco, Gollini, Martinez Quarta, Ranieri, Saponara, Terzic,All. Italiano. Twente (4-3-3): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezelo (1'st Hilgers), Smal; Zerrouki 44'st Stehin), Vlap, Sadilek; Rots (1'st Cerny), Van Wolfswinkel, Misidjan (31'st Tzolis). A disposizione: Bruna, Cleonise, El Maach, Everink, Kjolo, Salah-Eddine, Tyton, Ugalde All. Jans. Reti: 1'pt Nico Gonzalez (T), 31'pt Cabral (T), 20'st Cerny (T) Ammoniti: Milenkovic (F), Smal (T), Propper (T), Vlap (T), Cerny (T), Maleh (F), Amrabat (F) Espulsi: Recupero: 1'pt, 5'st

I convocati della Fiorentina

1) Amrabat Sofyan, 1996 2) Benassi Marco, 1994 3) Bianco Alessandro, 2002 4) Biraghi Cristiano, 1992 5) Bonaventura Giacomo, 1989 6) Cerofolini Michele (P), 1999 7) Cordeiro Dos Santos Domilson, 1998 8) Duncan Joseph Alfred, 1993 9) Gollini Pierluigi (P), 1995 10) González Nicolas Ivan, 1998 11) Ikone Nanitamo Jonathan, 1996 12) Jović Luca, 1997 13) Kouame Christian Michael Kouakou, 1997 14) Maleh Youssef, 1998 15) Mandragora Rolando, 1997 16) Martínez Quarta Lucas, 1996 17) Mendonça Cabral Arthur, 1998 18) Milenković Nikola, 1997 19) Nastasić Matija 20) Ranieri Luca, 1999 21) Saponara Riccardo, 1991 22) Sottil Riccardo, 1999 23) Terracciano Pietro (P), 1990 24) Terzić Aleksa, 1999 25) Venuti Lorenzo, 1995

Le parole di Italiano alla vigilia

“Il Twente è una squadra forte ed organizzata. Sarà una partita dura, vogliamo mettere a frutto il grande lavoro fatto in preparazione”.

Le parole di Amrabat alla vigilia

“Normale che per me sia una partita speciale. Sono nato in Olanda, ho vissuto venti anni in Olanda…ma sul campo non vedo l’ora di giocare e di dare tutto per il pubblico di Firenze e questa maglia. Per continuare il lavoro iniziato lo scorso anno. Twente gioca all’olandese, costruendo dal basso e hanno un mister forte…ma anche noi eh. Domani vogliamo fare qualcosa di speciale”.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Terraciano in porta e difesa composta al centro da Milenkovic e Martinez Quarta e sulle fasce da Dodò e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Mandragora. Attacco affidato a Jovic, affiancato da Nico Gonzalez e Sottil.

QUI TWENTE – Jans dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Unnerstall tra i pali e con Brenet, Propper, Hilgers e Smal pronto a formare il blocco difensivo. In mediana Sadilek e Zarrouki. Unica punta Van Wolfswinkel davanti ai trequartisti Rots, Vlap e Misidjan.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Twente

FIORENTINA (4-3-3): Terraciano, Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Sadilek, Zarrouki; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. Allenatore: Jans.

Biglietti

Gli abbonati al campionato avranno a disposizione il prezzo ridotto di prelazione fino mercoledì 17 agosto (senza diritto al posto del campionato). Per questa gara la Curva Ferrovia non sarà disponibile all’acquisto.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina https://bit.ly/FioTicket, presso il Fiorentina Point https://bit.ly/FiorentinaPoint in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, ma anche in chiaro e gratis su TV8 e in streaming su SkyGo (per i soli abbonati Sky) e su Now Tv.