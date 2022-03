Foggia – Campobasso: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia – Campobasso del 27 marzo 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 34a giornata del Gruppo C della Serie C

FOGGIA – Domenica 27 marzo, alle ore 14:30, si terrà il match Foggia – Campobasso, incontro valido per la 34a giornata del Girone C di Serie C. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa dauni allenati da Zdenek Zeman. Che attualmente si trovano in 7a posizione con 50 punti, alle spalle del Palermo a quota 53 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione molisana allenata da Mirko Cudini, che attualmente occupa invece la 14a posizione in campionato, alle spalle della Juve Stabia: si tratta quindi di una prova difficile, per la formazione ospite, che dovrà cercare di portare a casa un risultato utile contro una squadra che sta vivendo un ottimo momento con le sue tre vittorie consecutive.

QUI FOGGIA – I pugliesi allenati dal boemo potrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3, conGarattoni, Sciacca, Di Pasquale e Nicolao in posizione arretrata. A centrocampo troviamo il blocco composto da Garofalo, Petermann e Di Paolantonio, alle spalle del tridente d’attacco composto da Merola, Ferrante e Curcio.

QUI CAMPOBASSO – I molisani di mister Cudini potrebbero affidarsi allo stesso modulo 4-3-3, con Coco, Dalmazzi, Menna e Vanzan a formare il reparto difensivo. A centrocampo troviamo il blocco composto dal terzetto Bontà, Persia e Tenkorang, alle spalle del tridente d’attacco formato da Di Francesco, Rossetti e Candellori.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Nicolao; Garofalo, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio. Allenatore: Zdenek Zeman

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Coco, Dalmazzi, Menna, Vanzan; Bontà, Persia, Tenkorang; Di Francesco, Rossetti, Candellori. Allenatore: Mirko Cudini

L’incontro Foggia – Campobasso verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport (canali 57 e 58 del Digitale Terrestre).