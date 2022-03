Pescara – Pontedera: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pescara – Pontedera del 27 marzo 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie C 2021/2022

PESCARA – Domenica 27 marzo, alle ore 14.30, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara – Pontedera, gara valida per la trentaquattresima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno a reti bianche contro il Teramo e sono quarti a quota 57 punti e con un cammino di quindici partite vinte, dodici pareggiate e sei perse, con quarantasette reti segnate e trentaquattro incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta siglando cinque reti e incassandone tre. I toscana vengono dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Viterbese e sono noni in classifica, a pari merito con la Lucchese, con 40 punti, frutto di undici vittorie, sette pareggi e quindici sconfitte, con trentaquattro gol fatti e quarantasette subiti. Il bilancio del Pontedera nelle ultime cinque partite giocate é di una vittorie, un pareggio e tre sconfitte con tre gol fatti e sei subiti. All’andata, lo scorso 21 novembre, finì 2-1 in favore del Pontedera. A dirigere il match sarà Adalberto Fiero della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Mattia Politi di Lecce e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria; quarto uomo ufficiale Simone Pistarelli della sezione di Fermo.

Cronaca con il commento della partita e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA - PONTENDERA Domenica 27 marzo, dalle ore 13.30 le formazioni ufficiali, dalle 14.30 la cronaca con il commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Auteri dovrà fare a meno dello squalificato Ingrosso e di Sorrentino e Blanuta, convocati nella Nazionale Under 20; da valutare, invece, le condizioni di Drudi che in settimana ha lamentato un risentimento al polpaccio. Probabile modulo 4-2-3-1, con in porta il classe 2001 Alessandro Russo; difesa composta da Cancellotti, Illanes, Ierardi e Frascatore. In mediana Zappella e Di Risio; sulla trequarti Clemenza, Pontisso e D’Ursi, di supporto all’unica punta Ferrari.

QUI PONTEDERA – Maraia dovrà rinunciare agli squalificati Milani e Espeche e il lungodegente Pretato. Probabile modulo 3-5-2 con Sposito tra i pali e difesa composta da Shiba, Matteucci e Bakayoko. In cabina di regia Foglia con Barba e Catanese; sulle corsie esterne Perretta e Benedetti. Tandem d’attacco Mutton e Magnaghi.

Le probabili formazioni di Pescara – Cesena

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Cancellotti, Illanes, Ierardi, Frascatore; Zappella, De Risio; Clemenza, Pontisso, Ferrari, D’Ursi. Allenatore: Auteri

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Shiba, Matteucci, Bakayoko; Perretta, Catanese, Foglia, Barba, Benedetti, Mutton Magnaghi. Allenatore: Maraia.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.