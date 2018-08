Formazione Napoli, quali giocatori comprare al fantacalcio

Si apre l’era Ancelotti ma l’ossatura portante sembra restare la stessa. Più chance per Milik, occhio a Fabian Ruiz. In porta ci sarà Ospina

NAPOLI – Finita l’era Sarri a Napoli ci sarà Carlo Ancelotti a portare l’impegnativa eredità. Anche se i risultati in campionato non sono arrivati c’è un pubblico affamato di bel gioco e tanti gol. Cosa potrà cambiare con la nuova guida? Se lo schacchiere di base dovrebbe subire pochi cambiamenti negli uomini vediamo se saranno in grado di recitare la parte allo stesso modo. Partiamo da due grandi novità: Ospina il nuovo portiere e un’annunciata staffetta per il ruolo di prima punta tra Mertens e Milik con annesso ruolo di rigorista. Andiamo ad analizzare i possibili undici di base e alcuni giocatori chiave.

Probabile formazione

Tra i pali non più Reina ma Ospina. Il giocatore pur partendo titolare non è nuovo a interventi non sempre impeccabili tra i pali. Karnezis e Meret restano in agguato. Collaudata la difesa a quattro con Koulibaly stantuffo inossidabile mentre su Mario Rui e Albiol resta qualche dubbio con quest’ultimo che potrebbe essere insediato da Maksimovic già più volte provato. A centrocampo potrebbero coesistere Hasmik e Zielinski con quotazioni nettamente più importanti per il secondo. Con loro la novità Fabian Ruiz. Da vedere però che fine faranno Allan e Diawara. Difficile fare a meno di entrambi. In avanti gli esterni Callejon (più che insidiato da Verdi) e Insigne potrebbero vedersi cambiare il partner d’attacco con le quotazioni di Milik in salita su quelle di Mertens. Potrebbe essere un rischio non prenderli entrambi.

Fabian Ruiz chiave di centrocampo? Pochi minuti per Rog?

Due interrogativi per il centrocampo. Il primo è legato al neo acquisto dello spagnolo Fabian Ruiz, 22enne dotato di grande tecnica. Ancelotti sembra puntarci e aver visto per lui un ruolo di interno che potrebbe portarlo più facilmente al tiro. Su Rog si prevede un’altra stagione di panchina anche se ci sono le premesse per vederlo in campo molti più minuti della scorsa stagione. Altro neo acquisto, Malcuit potrebbe essere meglio inserito negli schemi rispetto a Hysaj.