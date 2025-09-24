Fossombrone-Giulianova: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Fossombrone-Giulianova di Mercoledí 24 Settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D Girone F

FOSSOMBRONE – Mercoledì 24 settembre, alle ore 15:00, allo Stadio Comunale “Marcello Bonci” di Fossombrone, andrà in scena Fossombrone-Giulianova, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D 2025/2026 Girone F. Dopo tre giornate di campionato, il Fossombrone ha totalizzato 5 punti con 4 gol realizzati e 3 subiti. Una partenza solida che conferma la compattezza della squadra. Il Giulianova si trova invece a quota 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. I giallorossi hanno messo a segno 4 gol ma ne hanno incassati 6, un dato che evidenzia qualche difficoltà difensiva da migliorare.

Prima vittoria stagionale per il Fossombrone, quella ottenuta sul campo della Maceratese. Gli azzurri hanno saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni e respingendo quelle della Maceratese. Tre punti che consentono ai metaurensi di restare imbattuti.

Archiviata la sconfitta nel derby contro il Teramo, il Giulianova deve subito voltare pagina: domani i giallorossi saranno di scena a Fossombrone nel turno infrasettimanale. Mister Cappellacci dovrà però rinunciare a due pedine fondamentali: Martiniello, squalificato, e Gallo, fermato da un infortunio. Il reparto offensivo resta dunque in emergenza. Le soluzioni più probabili in avanti portano a Gionaj o De Silvestro, vista l’assenza di alternative di ruolo. Alcune scelte del tecnico, soprattutto nel derby, hanno sollevato perplessità tra i tifosi, che hanno contestato sia l’undici iniziale sia la gestione dei cambi.

Tabellino in tempo reale

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giovanni Curcio di Siena, coadiuvato dagli assistenti Michele Poneti di Firenze e Antonino Longobardi di Arezzo.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL FOSSOMBRONE – Giuliodori dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con A. Bianchini tra i pali. In difesa linea a quattro composta da F. Ronchetti, G. Fabbri, G. Bucchi ed E. Giunchetti. A centrocampo agiranno V. Imbriola, M. Masawoud e G. Ghinelli, mentre in avanti spazio al tridente offensivo formato da A. Sane, A. Kamagatè e N. Kyeremateng..

COME ARRIVA IL GIULIANOVA – Cappellacci dovrebbe puntare sul 4-3-3 con F. Iovino a difendere la porta. Davanti a lui linea a quattro composta da A. Pesoli, M. Esposito, E. Morri e L. Scimia. In mezzo al campo spazio a L. Giglio, J. Vuillermoz e A. Pertosa, mentre in attacco agirà il tridente formato da M. Vitale, E. Gjonaj ed E. De Silvestro.

Le probabili formazioni

FOSSOMBRONE 1949 (4-3-3): A. Bianchini, F. Ronchetti, G. Fabbri, G. Bucchi, E. Giunchetti, V. Imbriola, M. Masawoud, G. Ghinelli, A. Sane, A. Kamagatè, N. Kyeremateng. Allenatore: Giuliodori

GIULIANOVA (4-3-3): F. Iovino, A. Pesoli, M. Esposito, E. Morri, L. Scimia, L. Giglio, E. Gjonaj, E. De Silvestro, M. Vitale, J. Vuillermoz, A. Pertosa. Allenatore: Cappellacci

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sul canale 99 del digitale terrestre in Abruzzo e Molise. Per chi non può seguire la sfida davanti alla tv, è disponibile anche la diretta streaming su TRSP Tele Radio San Pietro, facilmente accessibile da pc, tablet e smartphone.