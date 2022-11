La Francia, trascinata da una doppietta di Giroud, ribalta l’iniziale vantaggio dell’Australia e inizia con una vittoria i Mondiali. Per la nazionale francese a segno anche Mbappe e Rabiot

AL WAKRAH – Dopo l’iniziale vantaggio australiano siglato da Goodwin, che da posizione ravvicinata ha messo la palla alle spalle di Lloris, la Francia ha ribaltato il match con le reti di Rabiot e Giroud che hanno permesso alla squadra di Deschamps di finire il primo tempo in vantaggio 2-1. Nella ripresa le bleus hanno portano il risultato sul 4-1 grazie alle reti di Mbappe e, nuovamente, di Giroud.

RISULTATO IN DIRETTA: FRANCIA - AUSTRALIA 4-1 97' Finisce qui! Francia batte Australia 4 a 1 95' Giallo per Mooy 90' 7 minuti di recupero 88' Dentro Thuram e Saliba nella Francia 80' 10 minuti più recupero al termine della sfida 76' Dentro Coman e Fofana per Tchouameni e Dembele 73' Dentro Kuol e Mabil nell'Australia. 71' OLIVIERRRR GIROUD!!! ALTRO COLPO DI TESTA CHE PORTA AL GOL PER LA FRANCIA! 4 A 1! 68' MBAPPEE!! COLPO DI TESTA CHE MANDA LA PALLA IN RETE DOPO AVER BACIATO IL PALO! 3 A 1! 67' Salvataggio sulla linea di Behich sul mancino di Griezmann 64' Ci prova con il destro Mbappe da posizione defilata, mura Atkinson! 61' Scivolata decisiva di Rowles che anticipa Mbappe davanti a Ryan! 56' Cambio Australia: dentro Cummings per Duke 55' Giallo per Duke 50' Mamma mia Giroud!!!! Sforbiciata sensazionale sul cross di Theo, palla larga veramente di poco. 45' Riparte la sfida! SECONDO TEMPO 51' Finisce qui il primo tempo. 47' Irvine vicino alla doppietta con un colpo di testa che spedisce la palla sul palo a Lloris battuto. 45' 6 minuti di recupero 45' Mbappe si divora il 3-1, alzando sopra la traversa l'assist di esterno di Griezmann. 43' Sinistro pericoloso di Griezmann dal limite, palla larga di poco. 40' 5 minuti più recupero al termine della prima frazione. 32' OLIVIER GIROUD!!!! APPOGGIO SEMPLICE A PORTA SGUARNITA SU ASSIST DI RABIOT! 1 A 2! 30' Trentesimo in corso, la Francia ha da poco pareggiato il gol di Goodwin con il colpo di testa di Rabiot. 27' RABIOOOOT!! PAREGGIO FRANCIA!!!! COLPO DI TESTA RAVVICINATO CHE BATTE IL RYAN! 1-1 23' Duke va vincino al raddoppio con un destro potente dalla distanza. Palla larga veramente di poco. 20' Ottima la fase difensiva dell'Austriala che fino a questo momento non ha corso pericoli. 16' E' passato il primo quarto d'ora. Il risultato dice che l'Australia è in vantaggio grazie alla rete di Goodwin. 11' Infortunio per Hernandez durante l'azione che ha portato al gol l'Australia. Al suo posto il fratello Theo Hernandez. 9' GOOOOL AUSTRALIA!!!! GOODWIN METTE IN PORTA CON IL MANCINO SFRUTTANDO AL MEGLIO IL CROSS DI LECKIE 8' Dopo un inizio difficoltoso l'Australia sembra aver preso le misure alla Francia, ora la partita si è un po abbassata di ritmo. 4' Francia in maglia blu pantaloncini bianchi e calzettoni rossi. Austroalia in maglia gialla, pantaloncini verdi e calzettoni bianchi. 1' Inizio fortissimo della Francia che porta Mbappe alla conclusione, chiude la difesa australiana. 0' Si parte! INIZIO PARTITA Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Francia - Australia. Dalle ore 20 seguiremo il match con il consueto commento e tabellino aggiornato. TABELLINO FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard(43'st Saliba) , Konate, Upamecano, L. Hernandez (11'pt T. Hernandez); Tchouameni (31'st Fofana), Rabiot; Dembele (31'st Coman),Griezmann, Giroud (43'st Thuram), Mbappé. A disposizione: Mandanda, Areola, Disasi, Varane, Kounde, Guendouzi, Kolo Muani, Veretout, Camavinga. Ct: Deschamps. AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Behich, Souttar, Rowles, Atkinson (35'st Degenek); Mooy, McGree(28'st Mabil), Irvine (35'st Baccus); Leckie, Duke (11'st Cummings), Goodwin (27'st Kuol). A disposizione: Redmayne, Vukovic, Karacic, Tilio, Wright, MacLaren, Hrustic, Devlin, Deng, King. Ct: Arnold. Reti: 9'pt Goodwin (A), 27'pt Rabiot (F), 32'pt Giroud (F), 23'st Mbappe (F), 26'st Giroud (F) Ammonizioni: Duke (A), Irvine (A), Mooy (A) Recupero: 6'pt, 7'st

Formazioni ufficiali di Francia – Australia

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Konate, Upamecano, L. Hernandez; Tchouameni, Dembele, Rabiot; Griezmann, Giroud, Mbappé. A disposizione: Mandanda, Areola, Disasi, Varane, Kounde, Guendouzi, Kolo Muani, Fofana, Veretout, Saliba, Coman Kingsley, Theo Hernandez, Camavinga, Thuram. Ct: Deschamps.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Behich, Souttar, Rowles, Atkinson; Mooy, McGree, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. A disposizione: Redmayne, Vukovic, Degenek, Karacic, Tilio, Wright, MacLaren, Hrustic, Mabil, Devlin, Deng, Kuol, King, Cummings, Baccus. Ct: Arnold.

I Convocati della Francia

Portieri: Areola, Lloris, Mandanda;

Difensori: L. Hernandez, T. Hernandez, Saliba, Upamecano, Konaté, Koundé, Pavard, Varane, Disasi;

Centrocampisti: Guendouzi, Fofana, Rabiot, Tchouameni, Veretout, Camavinga;

Attaccanti: Griezmann, Giroud, Mbappé, Dembelé, Thuram, Kolo Muani, Coman.

I convocati dell’Australia

Portieri: Ryan, Redmayne, Vukovic;

Difensori: Souttar, King, Behich, Rowles, King, Deng, Wright, Degenek, Karacic;

Centrocampisti: Atkinson, Devlin, Hrustic, Mooy, Goodwin, Irvine, Mcgree, Baccus;

Attaccanti: Duke, Leckie, Kuol, Cummings, Maclaren, Mabil.

I precedenti

I precedenti tra le due squadre raccontano di una leggera supremazia dei Bleus: negli ultimi quattro incontri troviamo infatti una vittoria dell’Australia e un pareggio nel 2001, una vittoria schiacciante per 6-0 della Francia nel 2013 e una con un solo gol di scarto nel 2018.

Dichiarazioni

Deschamps: “Il gruppo si conosce. Ci sono giocatori più esperti di altri. Non c’è apprensione. Abbiamo fatto di tutto per far sì che il gruppo fosse al meglio per questa prima partita importante ma non decisiva. Abbiamo una squadra di altissimo livello. Ogni squadra ha il suo percorso. L’importante è avere un gruppo fermo su questo obiettivo. Il presente è quello di domani contro l’Australia. Noi ci saremo! L’assenza di Benzema non cambierà nulla, ci sono diverse opzioni. Poi ci sono ancora calciatori esperti. La leadership non si dimostra solo a parole. Abbiamo ancora con noi giocatori in grado di stimolare lo spogliatoio dall’interno”.

Presentazione del match

Les Bleus arrivano al match d’esordio in questi mondiali dopo un’ultima fase di preparazione composta da due amichevoli con risultati opposti: vittoria per 2-0 contro l’Austria e sconfitta con lo stesso risultato contro la Danimarca. Oltre a ciò, la squadra francese dovrà rinunciare a causa di un infortunio muscolare all’ultimo pallone d’oro, Karim Benzema, notizia shock e che conferma la maledizione nei confronti dei mondiali del campione del Real Madrid, che aveva già dovuto rinunciare ai mondiali del 2018. Didier Deschamps sa di avere i favori del pronostico e di essere una delle candidate alla vittoria finale della competizione e per confermare queste ipotesi si affiderà ai suoi due giocatori copertina: il prossimo e ormai attuale fenomeno mondiale, Kylian Mbappé, attaccante classe ’98 che con la nazionale ha collezionato già 28 reti in 59 partite, e Olivier Giroud, che dopo aver vinto lo Scudetto con il Milan è tornato ad essere un punto fermo della nazionale e che ha collezionato in 114 presenze 49 gol, e che con la mancanza di Benzema sarà titolare probabilmente in tutte le gare.

I Socceroos arrivano invece dopo una qualificazione ai mondiali arrivata ai play off interconfederali con la vittoria ai rigori contro il Perù. Molto bene invece nelle ultime due sfide prima del Mondiale, con la doppia vittoria arrivata sulla Nuova Zelanda a distanza di tre giorni, prima per 1-0 e poi per 2-0. Primo mondiale per il CT Arnold, che aveva partecipato solo come assistente nei mondiali del 2006 e del 2010, che, dopo aver rischiato il licenziamento proprio per il percorso fatto nelle qualificazioni a Qatar 2022, ora vorrà dimostrare di aver meritato la conferma, e per farlo qual migliore occasione se non battere i campioni del mondo del 2018. Graham Arnold si affiderà allora ai suoi giocatori più importanti: il nuovo talento Jason Cummings, attaccante classe ’95 in gol contro la Nuova Zelanda nell’ultimo match della nazionale e in gol con la propria squadra 13 volte nelle ultime 18 partite, e Mitchell Duke, attaccante classe ’91 anch’esso in gol nell’ultima partita e che ha collezionato 8 reti in 21 partite giocate con la nazionale australiana.

QUI FRANCIA – Il tecnico Deschamps proverà a trovare la prima vittoria nel mondiale con il 4-3-3. In porta Lloris, difesa a quattro composta da Pavard, Saliba, Upamecano e Lucas Hernandez, centrocampo con Tchouameni, Fofana e Rabiot. In attacco spazio al tridente composto da Griezmann, Giroud e Mbappé.

QUI AUSTRALIA – Arnold proverà a battere i campioni del mondo in carica con il 4-3-3. In porta Ryan, difesa a quattro formata da Behich, Souttar, Rowles e Atkinson, centrocampo con Mooy, Irvine e Hrustic, mentre il tridente sarà composto da Leckie, Duke e Cummings.

Le probabili formazioni di Francia – Australia

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Saliba, Upamecano, L. Hernandez; Tchouameni, Fofana, Rabiot; Griezmann, Giroud, Mbappé. Ct: Deschamps.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Behich, Souttar, Rowles, Atkinson; Mooy, Hrustic, Irvine; Leckie, Duke, Cummings. Ct: Arnold.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il match Francia – Australia valido per la prima giornata del girone D della Coppia del Mondo di Qatar 2022 in diretta tv su Rai 1, e in streaming su Rai Play, piattaforma a cui si può accedere scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegandosi da pc.