Nations League – Griezmann ribalta la Germania: vince la Francia 2-1

I tedeschi passano in vantaggio con Kroos ma la Nazionale francese rimonta con la doppietta di Griezmann.

SAINT DENIS – Nel match valido per il Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League la Francia batte 2-1 la Germania conquistando il secondo successo consecutivo in questa competizione. Vittoria in rimonta per i padroni di casa visto che a passare in vantaggio sono i tedeschi con un rigore di Kroos dopo un quarto d’ora. Primi quarantacinque minuti appannaggio dei tedeschi ma la Nazionale di Low non capitalizza e nella ripresa la Francia la ribalta con la doppietta di Griezmann. Con questo successo la squadra transalpina sale a quota 7 e vede le semifinali mentre la Germania resta con un solo punto e un piede e mezzo in Lega B.

Il racconto del match

RISULTATO FINALE: FRANCIA-GERMANIA 2-1 95' Fine partita. 94' Calcio d'angolo tedesco, ultima azione. 93' Ultimo minuto di gioco, ultimi assalti della Germania che guadagna un calcio di punizione. 91' Saranno tre i minuti di recupero. 88' Muller per Gnabry nella Germania. 87' Poco fa primo cambio nella Francia con Dembelè al posto di Mbappè. 86' Germania protesa in avanti a caccia del gol del pareggio, i tedeschi sono con un piede e mezzo nella Lega B. 84' Secondo cambio nella Germania con Brandt che prende il posto di Ginter. 83' Risultato abbastanza ingiusto visto che la Germania non stava affatto demeritando. 81' Palla da una parte e portiere dall'altra, 2-1 Francia. 80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FRANCIA! GRIEZMANN! 79' Matuidi, lanciato da Mbappè, viene steso in area da Hummels. L'arbitro non ha dubbi ed assegna un penalty piuttosto dubbio. 79' CALCIO DI RIGORE PER LA FRANCIA! 78' Torna in avanti la Francia ma la Germania difende a pieno organico chiudendo ogni spazio a disposizione. 76' Primo cambio della partita con Sanè che lascia il posto a Draxler. 75' Un quarto d'ora, poi soltanto recupero per le speranze di Francia e Germania. 72' Squadre lunghe, fase confusa del match mentre sta per entrare Draxler nella Germania. 70' Venti minuti più recupero alla conclusione di una partita bellissima. 68' Occasione per la Germania con Gnabry che esplode il mancino da fuori ma Lloris respinge. 67' Carica a testa bassa la Francia mentre la Germania sembra aver accusato il colpo. Partita. comunque, bellissima allo Stade de France. 65' E adesso aumenta la spinta della formazione padrona di casa. 63' Pareggio della Francia con Griezmann che, sugli sviluppi di un cross di Lucas Hernandez, fredda Neuer con uno stupendo colpo di testa. 62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FRANCIA! GRIEZMANN! 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, la Germania sta conducendo 1-0 grazie al gol messo a segno da Kroos nella prima frazione di gioco. 58' Punizione da buona posizione per la Francia ma Mbappè calcia alto. 56' Ritmi alti, la Francia sta premendo con insistenza ma la Germania sta resistendo con compattezza. 53' Francia ad un passo dal pareggio con Mbappè che entra in area e calcia ma Neuer gli sbarra la strada col corpo. 51' Deschamps ha mandato a scaldarsi Fekir e Dembelè, Francia in possesso palla e col baricentro più alto. 49' Sta alzando i giri del motore la squadra transalpina che è sotto di una rete. 48' Ritmi subito intensi anche in questo primo scorcio di seconda frazione. 46' Ricomincia il secondo tempo di Francia-Germania. PRIMO TEMPO 46' Fine primo tempo. 45' Francia vicina al pareggio con Hernandez che salta tre uomini e mette in mezzo per Giroud ma il mancino dell'attaccante termina alto. 43' Calcia Pogba ma la sfera si infrange sulla barriera. 42' Punizione da buona posizione per la Francia, occhio ai tiratori. 39' E' una Germania completamente diversa rispetto a quella che ha preso 3 reti dall'Olanda, la maxi-rivoluzione di Low sta dando i suoi frutti. 37' Dopo il gol del vantaggio la Germania ha preso in mano le redini del gioco, Francia in diffcoltà e mai pericolosa dalle parti di Neuer. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 32' Non ha fretta la formazione di Low che adesso fa possesso, Francia che aspetta nonostante lo svantaggio. 30' Mezz'ora di gioco che è andata via, fin qui vantaggio meritato della compagine tedesca. 29' Il calcio franco transalpino non sortisce effetti, se la cava la Germania con ordine. 28' Punizione da buona posizione in favore della Nazionale francese. 26' Momento decisamente favorevole alla Germania, Francia in difficoltà. 24' Germania ad un passo dal gol con Ginter che, sugli sviluppi di un corner, calcia da pochi metri ma Lloris si distende salvando i suoi. 23' Metà della prima frazione, la Germania conduce 1-0 grazie al rigore trasformato da Kroos dieci minuti fa. 21' Francia che sembra aver accusato il colpo, qualche errore di troppo per i transalpini. 20' Germania ad un passo dal raddoppio con Kroos che lancia Sanè. Il classe 97' entra in area e appoggia per Werner ma Lloris salva con una mano. 17' E adesso la Francia è costretta a reagire dopo aver condotto le operazioni fino a tre minuti fa. 15' Lloris intuisce ma non riesce a trattenere il pallone, 0-1 Germania. 14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GERMANIA! KROOS! 14' Sané mette al centro il pallone, Kimpembe respinge col braccio e l'arbitro assegna il rigore. 13' CALCIO DI RIGORE PER LA GERMANIA! 13' Ricordiamo che la Francia è in testa al Gruppo 1 con 4 punti mentre la Germania è ultima con 1. 11' Abbiamo superato da poco i primi dieci minuti di gara, la Francia sta alzando i giri del motore. 9' Partita vivace fino a questo momento, entrambe le squadre stanno giocando un calcio propositivo. 7' Si fa vedere anche la formazione ospite con Sanè che mette un bel pallone in mezzo ma la retroguardia francese se la cava in qualche modo. 5' E' la Francia che sta facendo la partita. Griezmann ci prova col mancino dal limite ma la sfera termina larga. 3' Partita subito intensa mentre sugli spalti l'atmosfera è fantastica, non c'è un posto libero allo Stade de France. 1' PARTITI! E' cominciata Francia-Germania! 20.40 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento, inni Nazionali e poi si comincia. 20.31 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.11 Le due compagini sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.51 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Francia con Matuidi, Griezmann e Mbappè a supporto di Giroud mentre la Germania risponde col 4-3-3 con Sanè e Gnabry a supporto di Werner. 19.35 Siamo in attesa delle formazioni del match dello Stade de France. 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Francia-Germania, incontro valido per la quarta giornata del Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League. IL TABELLINO FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté (94' Nzonzi); Mbappé (86' Dembelé), Griezmann (91' Ndombelé), Matuidi; Giroud. A disposizione: Areola, Mandada, Zouma, Digne, Sidibé, Sakho, Nzonzi, Dembelé, Ndombele, Lemar, Payet. CT: Deschamps GERMANIA (4-3-3): Neuer; Ginter (83' Brandt), Süle, Hummels, Kehrer; Kimmich, Schulz Kroos; Gnabry (88' Muller), Werner, Sané (75' Draxler). A disposizione: Leno, ter Stegen, Hector, Brandt, Draxler, Muller, Rudy, Can, Tah, Brandt, Uth. CT: Löw RETI: 14' Rig. Kroos (G), 62' Griezmann (F), 80' Rig. Griezmann (F) AMMONIZIONI: Ginter (G) ESPULSIONI: RECUPERO: 0' nel primo tempo, 3' nel secondo tempo STADIO: Stade de France

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione francese che ha conquistato quattro punti nelle prime due partite: pareggio in terra tedesca e vittoria casalinga contro l’Olanda per i campioni del mondo in carica. Dall’altra parte, invece, ci sono i tedeschi che in classifica hanno un solo punto vista la larga sconfitta subita dall’Olanda pochi giorni fa. Sono 30 i precedenti tra le due Nazionali: 13 vittorie per la Francia contro i 9 successi della Germania mentre i pareggi sono 8. 47 le reti segnate dai transalpini mentre 45 quelle messe a segno dalla Nazionale tedesca.

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Lloris in porta, pacchetto arretrato composto da Pavard ed Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Umtiti e Kimpembe. A centrocampo Kanté e Pogba in cabina di regia mentre in attacco Matuidi, Mbappè e Griezmann a supporto di Giroud.

QUI GERMANIA – Low potrebbe cambiare l’assetto tattico della sua squadra presentandosi con un modello speculare alla Francia: 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto arretrato composto da Ginter e Hector sulle fasce mentre nel mezzo Hummels e Sule. A centrocampo Kimmiche e Kroos in cabina di regia mentre davanti spazio a Brandt, Muller e Sané a supporto di Werner.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà disponibile in chiaro su Canale a 5. Sarà possibile seguirla quindi tramite televisore o app/sito dedicati grazie al servizio streaming di Mediaset.

Le probabili formazioni di Francia – Germania

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. A disposizione: Areola, Mandada, Zouma, Digne, Sidibé, Sakho, Nzonzi, Dembelé, Ndombele, Lemar, Payet. CT: Deschamps

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Ginter, Süle, Hummels, Hector; Kimmich, Kroos; Brandt, Müller, Sané; Werner. A disposizione: Leno, ter Stegen, Kehrer, Gnabry, Draxler, Schulz, Rudy, Can, Tah, Brandt, Uth. CT: Löw

STADIO: Stade de France