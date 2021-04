Frosinone – Cittadella: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Frosinone – Cittadella di Sabato 10 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata di Serie B

FROSINONE – Sabato 10 aprile 2021, alle ore 16:00 si affronteranno Frosinone – Cittadella per la 33° giornata del campionato di Serie B. Nella gara di andata il Cittadella ha colto il successo con il risultato di 1-0. Pronostico a favore della Frosinone con i bookmakers che quotano questo successo a 2.50. Nelle ultime cinque uscite il Frosinone ha ottenuto 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte realizzando 0 e subendone 5. La Cittadella invece ha ottenuto 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte siglando 3 reti e subendone 3. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 16:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Empoli è in vetta alla classifica Serie B con l’ Empoli con 59 punti, seguita dal Lecce con 58 e dalla Salernitana con 54 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FROSINONE:. A disposizione:



CITTADELLA:. A disposizione:





. A disposizione:. A disposizione:

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Frosinone – Cittadella , valida per la giornata 33 del campionato Serie B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Frosinone – Cittadella

Grosso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Bardi tra i pali, reparto arretrato formato da Zampano e Salvi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Ariaudo e Szyminski. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Rohden e Kastanos mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Novakovich, Iemmello e Brignola. Il Cittadella dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Maniero trai pali, in difesa Perticone e Adorni centrali e Ghiringhelli e Donnarumma terzini. In cabina di regia Iori affiancato da Branca e Proia come mezz’ali. In attacco Vita trequartista alle spalle dal tandem offensivo formato da Ogunseye e Tsadjout.

FROSINONE (4-3-3): Bardi; Zampano, Ariaudo, Szyminski, Salvi; Rohden, Maiello, Kastanos, Novakovich, Iemmello, Brignola. Allenatore: Grosso

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Branca, Iori, Proia; Vita; Ogunseye, Tsadjout. Allenatore: Venturato.