Pagelle 30° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 30° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

PARMA – La trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 si apre con il 3-2 tra Spezia e Crotone: i padroni di casa vanno sotto al 40′ su rete di Djidji. Poi il pareggio e il raddoppio dei calabresi, che hanno dominato la partita. Allo scadere il miracolo di Maggiore ed Erlic, all’89’ e al 92′.

Alle ore 18 si gioca Parma-Milan: i ducali non possono permettersi passi falsi perchè la situazione di classifica é complicata; i rossoneri, dopo la sconfitta contro la Sampdoria, hanno visto allontanarsi lo Scudetto (ora sono a -8 dalla capolista Inter) e devono almeno cercare di blindare il posto in Champions. In serata tocca a Udinese – Torino, altra sfida rilevante per la lotta a non retrocedere, soprattutto per i granata mentre i friulani mirano soltanto a incamerare punti preziosi per vivere un finale di stagione sereno.

Domenica si disputano sei partite. Nel lunch match, allo stadio San Siro, l’Inter, capolista e reduce da sette vittorie di fila, ospita il Cagliari, soltanto diciottesimo e ad un passo dalla zona calda. Superato lo Spezia, la corsa Champions della Lazio riparte dal Verona, che, ottavo, non ha più nulla da chiedere al campionato. Obiettivo Europa anche per la Juventus, che ospita il Genoa, vicino alla salvezza. Trasferta insidiosa per il Napoli sul campo della Sampdoria, saldamente a metà classifica e galvanizzata dalla vittoria contro il Milan. Alle 18 Roma e Bologna scendono in campo allo stadio Olimpico mentre in serata la pericolante Fiorentina riceve l’Atalanta, desiderosa di tornare in Europa. Chiude il programma il Monday Night tra Benevento e Sassuolo.

Le pagelle della trentesima giornata di Serie A 2020/2021

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 10 aprile. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 10 aprile

15:00

Spezia-Crotone (pagelle – tabellino)

18:00

Parma-Milan (pagelle – tabellino)

20:45

Udinese-Torino (pagelle – tabellino)

Domenica 11 aprile

12:30

Inter-Cagliari (pagelle – tabellino)

15;00

Verona-Lazio (pagelle – tabellino)

Juventus-Genoa (pagelle – tabellino)

Sampdoria-Napoli (pagelle – tabellino)

18:00

Roma-Bologna (pagelle – tabellino)

20:45

Fiorentina-Atalanta (pagelle – tabellino)

Lunedì 12 aprile

20:45

Benevento-Sassuolo (pagelle – tabellino)