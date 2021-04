La partita Palermo – Vibonese di Sabato 10 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35° giornata del Girone C di Serie C

PALERMO – Sabato 10 aprile 2021 , alle ore 15:00, il Palermo sfiderà la Vibonese per la 35° giornata del Girone C di Serie C .0-0 è stato lo score dell’ultima sfida tra queste due squadre, datato 20 dicembre 2020 . I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Palermo e ne quotano la vittoria a 1.66. Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove il Palermo ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 8 gol e subendone 8. La Vibonese ha ottenuto invece 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 5. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Palermo – Vibonese anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Sguardo all’attuale classifica del Girone C di Serie C dove guida la Ternana con 84 punti, in seconda posizione c’è l’ Avellino con 63 e il Bari con 59 .

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Palermo – Vibonese , valida per la 35° giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà trasmessa anche su Sky Primafila (canale 254 satellite).

Le probabili formazioni di Palermo – Vibonese

Filippi dovrebbe optare per un 4-3-3 con Pelagotti in porta, in difesa Somma e Marconi al centro e Crivello e Accardo terzini. In mediana Luperini e De Rose. Sulla trequarti Kanoute, Rauti e Valente, di supporto all’unica punta Lucca. Probabile modulo 3-5-2 per la Vibonese con Marson in porta e retroguardia composta da Sciacca, Redolfi e Mahrous. In cabina di regia Rasi con Tumbarello e Laaribi mezz’ali; sulle fasce Ciotti e Berardi. Davanti Plescia e Statella

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Marconi, Somma, Crivello; De Rose, Luperini; Kanoute, Rauti, Valente; Lucca. Allenatore: Filippi.

VIBONESE (3-4-3): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Tumbarello, Rasi, Laaribi; Berardi, Plescia, Statella. Allenatore: Galfano.