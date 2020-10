Frosinone – Entella: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Frosinone – Entella del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata di Serie B

FROSINONE – Martedì 20 ottobre, allo stadio Benito Stirpe, alle ore 21, andrà in scena Frosinone – Virtus Entella, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021, che si gioca in turno infrasettimanale. I padroni di casa vengono dalla vittoria per 0-2 rimediata in trasferta sul campo del Venezia grazie ale reti messe a segno da Szyminski e Novakovich e in classifica sono dodicesimi con 3 punti. A quota 2 gli ospiti, sedicesimi e reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Reggina.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FROSINONE:. A disposizione:. Allenatore: Alessandro Nesta.



VIRTUS ENTELLA:. A disposizione:. Allenatore: Bruno Tedino.



Reti: al ' pt . Alessandro Nesta.Bruno Tedino.al ' pt .

La presentazione del match

QUI FROSINONE – Per il Frosinone probabile modulo 3-5-2 con Bardi in porta e difesa composta da Brighenti, Szyminski e Capuano: In cabina di regia Maiello con Rohden e Tabanelli mezz’ali; Salvi e Beghetto sulle fasce. Coppia di attacco formata da Ciano e Novakovich.

QUI ENTELLA – L’Entella potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Russotra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Chiosa-Poli e da Coppolaro e De Col ai lati. A centrocampo Settembrini, Paolucci e Toscano. Sulla trequarti Cardoselli; davanti Morosini e Brunori.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Frosinone – Virtus Entella, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Frosinone- Virtus Entella

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Tabanelli, Beghetto; Ciano, Novakovich. Allenatore: Nesta

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo, Coppolaro, Chiosa, Poli, De Col, Settembrini, Paolucci, Toscano, Cardoselli, Morosini, Brunori.

STADIO: Benito Stirpe