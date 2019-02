Frosinone – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 19

FROSINONE – Lunedì 4 febbraio alle ore 19 andrà in scena Frosinone – Lazio, incontro valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine ciociara che viene dall’importantissima vittoria in casa del Bologna ed in classifica occupa la penultima posizione con 13 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione capitolina che è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus ed in classifica occupa il settimo posto, insieme all’Atalanta, con 32 punti. La squadra di Inzaghi, però, viene dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Inter che ha permesso alla formazione bianco-celeste di staccare il pass per le semifinali.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 4 febbraio alle ore 18:15 le formazioni ufficiali, dalle 19 la webcronaca della partita.

QUI FROSINONE – La formazione ciociara dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Sportiello in porta, pacchetto difensivo composto da Capuano, Salamon e Krajnc. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Chibsah e Valzania mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ghiglione e Beghetto. In attacco tandem offensivo composto da Ciano e Pinamonti.

QUI LAZIO – La formazione ospite dovrebbe schierarsi col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Bastos, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne Marusic e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Frosinone – Lazio sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di Sky, precisamente su Sky Sport Serie A. Inoltre, per gli abbonati sarà possibile assistere al match anche tramite l’applicazione streaming di Sky Go.

Le probabili formazioni di Frosinone – Lazio

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. A disposizione: Iacobucci, Marciano, Goldaniga, Molinaro, Verde, Gori, Paganini, Sammarco, Viviani, Ciofani, Trotta. Allenatore: Marco Baroni.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Durmisi, Lukaku, Patric, Badelj, Berisha, Cataldi, Romulo, Pedro Neto, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

STADIO: Benito Stirpe