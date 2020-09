Coppa Italia, diretta Frosinone – Padova: risultato in tempo reale

La partita Frosinone – Padova del 30 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per secondo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle 15

FROSINONE – Mercoledì 30 settembre, allo Stadio Benito Stirpe, si giocherà Frosinone – Padova, incontro valevole per la il secondo turno della Coppa Italia 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 15.

Salvo diverse indicazioni dell’ultimo momento, la partita si giocherà a porte chiuse. Il Padova é arrivato qui dpo aver eliminato il Breno al primo turno, grazie alle reti siglate da Santini e Ronaldo. Il Frosinone, come tutte le squadre di Serie B, entra ora nella competizione. La squadra allenata da Nesta é chiamata a riscattare la sconfitta casalinga rimediata nella gara di esordio in campionato contro l’Empoli; la formazione toscana si é infatti imposta allo Stirpe per 0-2 con reti messe a segno da Moreo e La Mantia. La vincente giocherà in trasferta il prossimo 28 ottobre sul campo della Fiorentina.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA DIRETTA]

FROSINONE:. A disposizione:



PADOVA:. A disposizione:







Le probabili formazioni di Frosinone – Padova

Probabile modulo 3-5-2 per il Frosinone con Bardi tra i pali e difesa composta da Brighenti, Ariaudo e Krajnc. In cabina di regia Kastanos con Rohden e Beghetto mezz’ali; sulle corsie Salvi e Ciano. Coppia d’attacco formata da Ciano e Novakovic.

Il Padova potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Vannucchi tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Baraye-Mandorlini-Valentini e da Germano e Valentini ai lati. A centrocampo Andelkovic, Nicastro e Ronaldo. Tridente offensvo composto da Paponi, Della Latta e Santini

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Kastanos, Maiello, Beghetto; Ciano, Novakovic. Allenatore: Nesta

PADOVA (4-3-3): Vannucchi, Germano, Baraye, Mandorlini, Valentini, Andelkovic, Nicastro, Ronaldo, Paponi, Della Latta, Santini. Allenatore: Mandorlini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Frosinone – Padova, valevole per il secondo turno della Coppa Italia 2020/2021 non sarà trasmesso in televisione nè in streaming.