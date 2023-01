La partita Fulham – Chelsea di Giovedì 12 gennaio 2023 in diretta: dopo il pari di Koulibaly al gol iniziale di Willian arriva al 28′ della ripresa quello del successo

LONDRA – Giovedì 12 gennaio 2023 , alle ore 21:00 é in programma Fulham – Chelsea , gara valida per il recupero della giornata 7 del campionato Premier League . L’ultima volta che le sue squadre si sono incrociate la Chelsea ha avuto la meglio per 2-0 . Era il 1° maggio 2021 con i Blues vincenti grazie a una doppietta di Havertz, una rete per tempo. L’incontro si svolgerà nello stadio Craven Cottage e sarà diretto dall’arbitro David Coote . Pronostico a favore del Chelsea con i bookmakers che quotano questo successo a 2.05 mentre il pareggio è dato a 3.50 e la sconfitta a 3.60. Il Fulham ha inanellato 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 9 e subendone 2 . Il Chelsea é reduce da 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 3 reti e subite 7 . Da digerire in particolare la pesante sconfitta ricevuta in FA Cup dal Manchester City. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Un’ora prima del fischio d’inizio saranno disponibili le formazioni ufficiali di questa partita scelte dai due allenatori. Arsenal in vetta alla classifica di Premier League con 44 , il Manchester City si trova in seconda posizione con 39 mentre in terza troviamo Newcastle con 35 .

Tabellino

FULHAM: Leno B., Adarabioyo T., Carlos Vinicius (dal 45’+4 st Chalobah N.), Palhinha J., Pereira A. (dal 45’+3 st James D.), Ream T., Reed H. (dal 23′ st Cairney T.), Reid B. (dal 23′ st Wilson H.), Robinson A., Tete K., Willian (dal 38′ st Solomon M.). A disposizione: Rodak M., Cairney T., Chalobah N., Diop I., Harris L., James D., Kurzawa L., Solomon M., Wilson H. Allenatore: Silva M..

CHELSEA: Arrizabalaga K., Azpilicueta C., Chalobah T. (dal 34′ st Cucurella M.), Hall L. (dal 34′ st Chukwuemeka C.), Havertz K., Joao Felix, Koulibaly K., Kovacic M. (dal 34′ st Gallagher C.), Mount M. (dal 35′ st Ziyech H.), Silva T., Zakaria D. (dal 11′ st Jorginho). A disposizione: Bettinelli M., Aubameyang P., Badiashile B., Chukwuemeka C., Cucurella M., Fofana D. D., Gallagher C., Jorginho, Ziyech H. Allenatore: Potter G..

Reti: al 25′ pt Willian (Fulham) , al 28′ st Carlos Vinicius (Fulham) al 2′ st Koulibaly K. (Chelsea) .

Ammonizioni: al 9′ pt Robinson A. (Fulham), al 14′ pt Pereira A. (Fulham), al 39′ st Adarabioyo T. (Fulham), al 45’+7 st Leno B. (Fulham) al 36′ pt Chalobah T. (Chelsea), al 17′ st Hall L. (Chelsea), al 31′ st Mount M. (Chelsea).

Marco Silva: “anche senza una squadra al completo, sono sempre il Chelsea”

Il tecnico del Fulham, Marco Silva in conferenza stampa ha parlato di partita tosta contro un avversario di grande qualità anche se non sta ottenendo al momento i risultati che volevano. Una partita difficile dove tuttavia bisognerà restare concentrati su se stessi. Anche con alcuni infortuni resta sempre un avversario blasonato che due stagioni fa ha trionfato in Champions League. Parlando della Premier League: “Squadre di altissima qualità. Sapevamo che avremmo giocato la competizione migliore e più difficile del mondo, ma la cosa principale per noi era continuare a costruire sulla scorsa stagione e creare una mentalità all’interno di questa squadra di calcio e il modo in cui giochiamo non cambierà, questo è stato la ragione principale per continuare a credere in noi stessi e continuare a giocare nel modo in cui stiamo giocando”.

Probabili formazioni

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Roobinson, Ream, Adarabioyo, Tete; Palhinha, Reed; Willian, Pereira, Reid; Mitrovic/Vinicius. Allenatore: Marco Silva.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Kovacic, Zakaria, Jorginho; Ziyech, Havertz, Mount. Allenatore: Potter.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Fulham – Chelsea , valida per il recupero dalla giornata 7 del campionato Premier League , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4k per la tv mentre su Now Tv e Sky go per lo streaming.