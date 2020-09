UEFA Nations League, diretta Galles – Bulgaria 0-0: risultato in tempo reale

La partita Galles – Bulgaria del 6 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 15:00

CARDIFF – Oggi pomeriggio, domenica 6 settembre, alle ore 15:00, andrà in scena la gara Galles – Bulgaria, valevole per il secondo turno della UEFA Nations League 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che, prima di prendere parte questa Nations League, hanno disputato il loro ultimo match ufficiale il 19 novembre 2019 in occasione delle qualificazioni ai prossimi Europei. La gara, giocata in casa contro l’Ungheria, si era conclusa con la netta vittoria gallese per 2-0. La squadra ospite, a differenza degli avversari, aveva giocato l’ultima sfida, un’amichevole tra formazioni nazionali, il 26 Febbraio 2020. In quell’occasione, i bulgari avevano perso per 0-1 con la Bielorussia. Nel primo incontro di questa competizione il Galles ha battuto la Finlandia per 0-1. La Bulgaria, invece, ha pareggiato in casa con l’Irlanda per 1-1.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

GALLES: Wayne Hennessey; Ethan Ampadu, Connor Roberts, Tom Lockyer, David Brooks, Gareth Bale, Matt Smith, Joe Morrell, Daniel James, Ben Davies, Kieffer Moore. A disposizione: Danny Ward, Adam Davies, Neco Williams, Will Vaulks, Jamie Lawrence, Chris Gunter, Ben Cabango, Jonathan Williams, Dylan Levitt, Harry Wilson, Hal Robson-Kanu, Rabbi Matondo. Allenatore: Ryan Giggs.



BULGARIA: Georgi Georgiev; Kristian Dimitrov, Cicinho, Anton Nedyalkov, Ivan Goranov, Todor Nedelev, Bozhidar Kraev, Georgi Kostadinov, Yanis Karabelyov, Galin Ivanov, Birsent Karagaren. A disposizione: Nikolay Mihaylov, Martin Lukov, Viktor Popov, Plamen Galabov, Aleksandar Tsvetkov, Stanislav Rabotov, Strahil Popov, Filip Krastev, Svetoslav Kovachev, Ismail Isa, Dimitar Iliev, Spas Delev. Allenatore: Georgi Dermendjiev.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, al Cardiff City Stadium di Cardiff alle ore 15:00 di domenica 6 settembre, per la seconda giornata di UEFA Nations League. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una grande propensione offensiva. Nelle ultime uscite prima e dopo la pausa forzata dovuta al diffondersi dell pandemia da Covid-19, la squadra di casa ha mostrato una forma molto buona. Il Galles, infatti, aveva ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare disputate. La compagine ospite, al contrario, ha fatto meglio trovando 4 vittorie ed una sola sconfitta negli ultimi 5 scontri ufficiali.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Galles dovrebbe proporre il trio composto da Wilson, Williams e James dietro a Moore in attacco. Vaulks troverà sicuramente spazio al centro del campo. La Bulgaria del tecnico Dermendzhiev, al pari degli avversari, potrebbe schierare il trio formato da Nedelev, Iliev ed Ivanov dietro ad Isa sul fronte offensivo. Infine, Kostadinov dovrebbe partire al centro della linea mediana.

GALLES (4-2-3-1): Hennessey; Roberts, Lockyer, Ampadu, Davies; Morrell, Vaulks; Wilson, Williams, James; Moore. Allenatore: Giggs

BULGARIA (4-2-3-1): Georgiev; Cicinho, Zanev, Dimitrov, Nedyalkov; K. Malinov, Kostadinov; Nedelev, Iliev, Ivanov; Isa. Allenatore: Dermendzhiev

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match Galles – Bulgaria non è disponibile attraverso le tradizionali piattaforme. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca della gara in streaming attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro gradevole.