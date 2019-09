Genk – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genk – Napoli del 2 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo C di Champions League, calcio d’inizio alle ore 18.55

GENK – Mercoledì 2 ottobre alle ore 18.55 andrà in scena Genk – Napoli, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo C della Champions League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra belga che, in campionato, viene da un pareggio esterno. Non è cominciata bene l’avventura europea per la squadra di casa che, alla prima giornata, ne ha prese cinque dal Salisburgo. Dall’altra parte troviamo i partenopei che, in campionato, vengono dalla vittoria casalinga contro il Brescia ed in classifica occupano il quarto posto con 12 punti. Nella prima giornata del Gruppo C la squadra di Ancelotti ha battuto il Liverpool.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 2 ottobre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENK – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Coucke in porta, pacchetto difensivo composto da Uronen e De Norre sulle corsie esterne mentre nel mezzo Dewaest e Cuesta. A centrocampo Berge in cabina di regia con Hrosovsky e Heynen mezze ali mentre davanti tridente offensivo composto da Paintsil, Onuachu e Ndongala.

QUI NAPOLI – Tutta da scrivere la formazione del Napoli: Ancelotti potrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz in cabina di regia con Insigne e Callejon sulle corsie esterne mentre in attacco tandem offensivo composto da Lozano e Mertens.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genk – Napoli, valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Genk – Napoli

GENK (4-3-3): Coucke; Uronen, Dewaest, Cuesta, De Norre; Hrošovský, Berge, Heynen; Paintsil, Onuachu, Ndongala. Allenatore: Mazzu

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Luminus Arena