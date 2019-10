Champions League, Genk-Napoli 0-0: il tabellino del match

Il tabellino di Genk-Napoli 0-0 il risultato finale: tante occasioni e tre pali colpiti dalla formazione partenopea ma nessun gol.

GENK – Nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League Genk e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Tante occasioni ma nessun gol, dunque, con la formazione di Ancelotti che ha creato molto colpendo due traverse e un palo nella prima frazione di gioco. Con questo pari, dunque, i partenopei salgono a quota 4 in classifica mentre la squadra belga conquista il primo punto.

Genk-Napoli 0-0: il tabellino del match

GENK (4-2-3-1): Coucke; Maele, Lucumì, Cuesta, Uronen; Hrovosky, Berge; Bongonda (90′ Paintsil), Hagi (92′ Heynen), Ito; Samatta. A disposizione: De Norre, Wouters, Dewaest, Heynen, Paintsil, Onuachu, Vandevoort. Allenatore: Mazzù

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (33′ Malcuit); Callejon, Allan, Elmas (58′ Mertens), Fabian Ruiz; Milik (72′ Llorente), Lozano. A disposizione: Ospina, Luperto, Malcuit, Zielinski, Younes, Mertens, Llorente. Allenatore: Ancelotti

RETI: //

AMMONIZIONI: Ito (G), Milik, Fabian Ruiz (N)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Luminus Arena