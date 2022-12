Genoa – Cittadella: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Cittadella di Domenica 4 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

GENOVA – Domenica 4 dicembre, allo Stadio “Luigi Ferraris”di Genova, andrà in scena Genoa – Cittadella, gara valida per la quindicesima giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 15.

I rossoblù devono necessariamente fare punti perché nelle ultime tre giornate sono arrivate due sconfitte, contro Reggina e Perugia, e il pareggio casalingo contro il Como, senza contare che non vincono dallo scorso 22 ottobre. Davvero troppo poco per una squadra neoretrocessa con ambizioni di tornare il prima possibile nella massima categoria. Attualmente la squadra di Blessin occupa la terza posizione, a -8 dalla vetta della classifica: i suoi 23 punti sono il frutto di sei vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, sedici gol fatti e dodici subiti. Alla ricerca di un successo per allontanarsi dalla zona calda della classifica anche i veneti, reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Cosenza; ora sono tredicesimi, a due lunghezze dalla terzultima, a quota 16, con un percorso di tre partite vinte, sette pareggiate e quattro perse, undici dodici gol fatti e sedici subiti. L’ultimo confronto risale al 1 maggio 2006 quando a Marassi finì 1-3 per il Cittadella.

A dirigere il match sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni di Terni e Cipressa di Lecce, quarto uomo Gualtieri di Asti. Al V.A.R. Mazzoleni di Bergamo, assistito da Santoro di Messina.

QUI GENOA – Blessin dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 4-2-3-1 con Sempre in porta e con una difesa composta dalla coppia centrale Bani-Dragusin e sulle fasce da Sabelli e Hefti. In mediana Frendrup e Strootman. Unica punta Puscas, con Coda a riposo in vista del triplice impegno settimanale, supportato dai trequartisti Portanova, Aramu e Gudmunsson.

QUI CITTADELLA – Gorini dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2 con Kastrati tra i pali e con retroguardia composta dalla coppia centrale Perticone-Frare e sulle fasce da Vita e Cassandro sulle fasce. A centrocampo Carriero, Pavan e Branca. Davanti Antonucci e Beretta, supportati da Loris Varela.

GENOA (4-2-3-1): Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman; Gudmundsson, Aramu, Portanova; Puscas. Allenatore: Blessin.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Vita, Perticone, Frare, Cassandro; Carriero, Pavan, Branca; Antonucci; Beretta, Varela. Allenatore: Gorini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart