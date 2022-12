Bari – Pisa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bari – Pisa di Domenica 4 dicembre 2022: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

BARI – Domenica 4 dicembre, allo Stadio “San Nicola”, il Bari di Michele Mignani affronterà il Pisa di Luca D’Angelo nella gara valida per la quindicesima giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 15.

I Galletti non vincono dallo scorso 8 ottobre; vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Como e sono quinti con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e due sconfitte, ventidue gol fatti e sedici subiti. I toscani, grazie a sette risultati utili consecutivi, ultimo dei quali il successo casalingo per 3-1 contro la Ternana, hanno parzialmente rimediato a un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative visto che ne venivano dalla finale degli ultimi playoff. La squadra di D’Angelo, tornato in panchina dopo la parentesi Maran, ora occupa la decima posizione a quota 18 con un cammino di quattro partite vinte, sei pareggiate e quattro perse, ventiquattro reti realizzate e venti incassate. L’ultimo confronto ufficiale risale al 29 aprile 2017 quando finì a reti inviolate.

Cronaca con commento e tabellino

Domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Salvatore Affatato di Verbano-Cusio-Ossola e Paolo Laudato di Taranto; quarto uomo Federico Dionisi.Al VAR Valerio Marini, AVAR Oreste Muto.

Presentazione del match

QUI BARI – Mignani dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. A difendere i pali ci sarà Caprile, la linea difensiva sarà composta da Pucino, Terranova, Vicari e Dorval. A centrocampo Mallamo, Maiello e Folorusnsho e Cangiano con Botta che svarierà alle spalle di Antenucci e Ceter.

QUI PISA – Luca D’Angelo dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Livieri in porta e difesa a quattro composta al centro da Hermansson e Barba e sulle fasce da Esteves e Beruatto. A centrocampo Touré, Nagy e Mastinu. Unica punta Torregrossa davanti ai trequartisti Morutan e Sibilli.

Le probabili formazioni di Bari – Pisa

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Vicari, Dorval; Mallamo, Maiello, Folorunsho; Botta; Scheidler, Antenucci. Allenatore: Michele Mignani.

PISA (4-3-1-2): Livieri; Esteves, Hermansson, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Mastinu; Sibilli, Morutan; Torregrossa. Allenatore: Luca D’Angelo.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.