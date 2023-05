Genoa – Lazio per la Supercoppa Primavera 2 al “Ferraris”

Giovedì 18 maggio alle 14:30 in programma la sfida fra le vincitrici dei gironi A e B ovvero il Genoa e la Lazio

GENOVA – Le migliori della categoria. Genoa e Lazio sono le squadre che hanno concluso la regular season del campionato Primavera 2 2022/2023 al primo posto dei propri gironi e saranno per la prima volta quest’anno faccia a faccia per contendersi la Supercoppa, trofeo che decreterà la più forte fra le due. Giovedì 18 maggio alle ore 14:30 è previsto il fischio d’inizio nella splendida cornice dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova, uno dei più antichi e iconici d’Italia. Si preannuncia una partita ricca di spettacolo ed emozioni, con diversi giovani che hanno già calcato palcoscenici di prestigio con le rispettive rappresentative azzurre pronti ad illuminare la scena. È prevista la consegna di tre coppe: una sia al Genoa che alla Lazio per celebrare le vittorie dei rispettivi gironi e una che verrà alzata dalla vincitrice della Supercoppa.