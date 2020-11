Genoa – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Genoa – Roma dell’8 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la settima giornata di Serie A

GENOVA – Domenica 8 novembre alle ore 15 si giocherà Genoa – Roma, incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è il Grifone che viene dalla sconfitta casalinga contro il Torino, nel recupero della terza giornata, ed in classifica occupa la quindicesima posizione, insieme a Parma e Spezia, con 5 punti. Dall’altra parte troviamo la formazione capitolina che, in settimana, ha ipotecato il passaggio ai sedicesimi di Europa League demolendo il Cluj. In campionato la squadra di Fonseca viene dal convincente successo casalingo contro la Fiorentina ed in classifica occupa il quinto posto, insieme a Inter, Verona e Napoli, a quota 11 punti.

La presentazione del match

QUI GENOA – Il Grifone dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Perin in porta, pacchetto difensivo composto da Biraschi e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Zapata e Goldaniga. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Behrami e Rovella mezze ali mentre davanti spazio a Zajc alle spalle del tandem offensivo composto da Pjaca e Scamacca.

QUI ROMA – Idee chiare per Fonseca che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Mirante tra i pali, pacchetto difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Pellegrini e Veretout in cabina di regia con Karsdorp e Spinazzola sulle corsie esterne mentre davanti sspazio a Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Roma dell’8 novembre 2020, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La partita sarà quindi visibile per i suoi clienti sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà disponibile anche alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. Gli utenti DAZN potranno seguire Genoa – Roma anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su personal computer e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Le probabili formazioni di Genoa – Roma

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Pellegrini; Rovella, Badelj, Behrami; Zajc; Scamacca, Pjaca. Allenatore: Maran

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Luigi Ferraris