Genoa – Spal: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Genoa – Spal: presentazione della partita, precedenti, formazioni, cronaca e risultato in tempo reale della sfida in programma domenica 9 dicembre dalle ore 18

GENOVA – Domenica 9 dicembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova si gioca Genoa – Spal, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Fischio di inizio previsto per le ore 18. Il Grifone ha 15 punti, è reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Torino e dalla clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta per opera dell’Entella ai calci di rigore. Due sconfitte che hanno portato all’esonero di Ivan Juric, subentrato poco meno di due mesi fa a Davide Ballardini. Sulla panchina rossoblù ora siederà Cesare Prandelli, 61 anni, Ct della Nazionale dal 2010 al 2014. La Spal torna a Genova dopo aver perso martedì scorso in Coppa Italia contro la Sampdoria; in Campionato, invece, proviene dal pareggio casalingo contro l’Empoli e in classifica è a quota 14.

Cronaca minuto per minuto

Domenica 9 dicembre dalle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

QUI GENOA – Prandelli dovrà subito fare i conti con le squalifiche di Romulo e Bessa e valutare le condizioni di Mazzitelli, oltrechè fare a meno di Spolli. I dubbi di formazione riguardano la scelta tra Gunter e Pereira, tra Sandro e Veloso e tra Omeonga e uno tra Veloso e Rolon. Probabile l’ormai tradizionale modulo 3-5-2 con Radu in porta e difesa a tre composta da Biraschi, Romero e Criscito. In mezzo al campo Hiljemark, Sandro e Omeonga; sulle fasce Gunter e Lazovic. Davanti Kouame e da Piatek.

QUI SPAL – Semplici dovrà rinunciare allo squalificato Cionek e all’infortunato Simic. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Bonifazi e Djorou, tra Schiattarella e Valdifiori e tra Fares e Costa. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Probabile lo speculare 3-5-2 con Gomis chiamato a difendere i pali e retroguardia composta da Bonifazi, Vicari e Felipe. A centrocampo Missiroli, Schiattarella e Kurtic; sulle corsie Lazzari e Fares. In attacco Antenucci e Petagna.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Fabrizio Pasqua, esponente della della sezione di Tivoli che vanta 31 partite dirette in Serie A, 101 cartellini gialli, 4 cartellini rossi e 6 rigori fischiati. Rocca e Mondin saranno gli assistenti, con Minelli come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Aureliano e Di Iorio.

Statistiche e precedenti

Sono 17 i precedenti a Marassi tra le due compagini, con il bilancio di 7 successi per i padroni di casa, 7 pareggi e 3 affermazioni degli ospiti. L’ultima sfida risale allo scorso 31 marzo quando finì 1-1: a Lazzari rispose Lapadula.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Genoa – Spal potrà essere seguita sulla piattaforma Sky Sport. Gli abbonati di Sky potranno vederla da Pc, smartphone e tabet in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 17.15. Poi, a partire dalle ore 15 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Gunter, Hiljemark, Sandro, Omeonga, Lazovic, Kouamè, Piatek. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Lisandro Lopez, Lakicevic, Pereira P, Miguel Veloso, Rolon, Mazzitelli, Medeiros, Lapadula, Favilli, Pandev. Allenatore: Juric.

SPAL (3-5-2): Gomis, Bonifazi, Vicari, Felipe, Lazzari, Missiroli Schiattarella,Kurtic, Fares, Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic-Savic; Dickmann, Djourou, Bonifazi, Costa, Vitale, Valoti, Viviani, Valdifiori, Paloschi, Floccari, Moncini. Allenatore: Semplici.