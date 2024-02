Giugliano – Messina 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Giugliano – ACR Messina di Domenica 18 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27° giornata di Serie C – Girone C

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Domenica 18 febbraio 2024 , alle ore 18:30 scenderanno in campo Giugliano – ACR Messina per la giornata 27 del campionato Serie C – Girone C . L’ultima volta che le sue squadre si sono incrociate la ACR Messina ha avuto la meglio per 1-0 . L’incontro si giocherà allo stadio “Alberto De Cristofaro” e sarà diretto dall’arbitro Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza . Sarà coadiuvato dagli assistenti Alessio Miccoli di Lanciano e Cosimo Schirinzi di Casarano; quarto ufficiale Leonardo Falleni di Livorno . I bookmakers danno per vincente la squadra gialloblù e quotando la vittoria a 2.20 mentre il pareggio è dato a 3.00 e la sconfitta a 3.30.

Ha inanellato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 4 reti e subendone 3 . Dopo i due successi consecutivi con Latina e Virtus Francavilla è arrivata nell’ultima giornata la sconfitta di misura a Taranto . Bertotto avrà a disposizione Di Dio che torna dopo la squalifica mentre Giorgione è indisponibile . La squadra siciliana é reduce da 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 9 reti e subito 4 . Ottimo momento anche se il 2024 era partito con il ko interno con il Cerignola quindi ben cinque successi in sei partite, l’ultimo in casa contro il Sorrento . La classifica sorride visto che dalla zona retrocessione adesso appare a un passo da quella playoff, una sola lunghezza dietro proprio al prossimo avversario . Due squalificati per Modica ovvereo Salvo e Ragusa che si aggiungono all’infortunato Pacciardi .

I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Serie C – Girone C dove guida la Juve Stabia con 55 , in seconda posizione c’è la squadra del Picerno con 49 e Avellino assieme a Benevento con 45 quindi Casertana 44, Crotone 42, Cerignola e Latina 37 .

Le formazioni ufficiali di Giugliano – Messina

GIUGLIANO: Russo, Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Oyewale, Romano, Maselli, De Rosa, Ciuferri, Salvemini, Balde. A disposizione: Baldi, Rob Coprean, Yabre, Menna, Scognamiglio, Boccia, De Rosa, Gladestony, Berardocco, De Sena, Oviszach, Di Dio.

MESSINA: Fumagalli, Ortisi, Manetta, Dumbravanu, Scafetta, Firenze, Franco, Zunno, Emmausso, Rosafio, Plescia. A disposizione: Piana, Fumagalli, Polito, Zona, Lia, Civillerei, Frisenna, Giunta, Scafetta, Cavallo, Luciani, Signorile.

I convocati del Giugliano

Portieri: Russo, Baldi, Rob Coprean.

Difensori: Yabre, Menna, Scognamiglio, Oyewale, Boccia, Valdesi, Caldore, Cargnelutti.

Centrocampisti: Romano, De Rosa, Gladestony, Berardocco, Maselli.

Attaccanti: Salvemini, De Sena, Ciuferri, Balde, Oviszach, Di Dio.

I convocati del Messina

Portieri: Fumagalli Ermanno, Piana Edoardo.

Difensori: Dumbravanu Daniel, Fumagalli Jacopo, Lia Damiano, Manetta Marco, Polito Vincenzo, Zona Samuele.

Centrocampisti: Civilleri Marco, Firenze Marco, Franco Domenico, Frisenna Giulio, Giunta Francesco, Ortisi Pasqualino, Scafetta Francesco.

Attaccanti: Cavallo Carlo, Emmausso Michele, Luciani Pierluca, Plescia Vincenzo, Rosafio Marco, Signorile Sabino, Zunno Marco.

Probabili formazioni di Giugliano – Messina

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Menna, Cargnelutti, Caldore, Yabre; De Rosa, Maselli, Romano; Ciuferri, Salvemini, Di Dio. Allenatore: Bertotto

MESSINA (4-2-3-1): E. Fumagalli; Lia, Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Frisenna, Franco; Rosafio, Emmausso, Zunno; Plescia. Allenatore: Modica

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Giugliano – ACR Messina , valida per la giornata 27 del campionato Serie C – Girone C , sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 252 . Per lo streaming c’è l’app Sky Go e la piattaforma Now .