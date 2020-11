Grosseto – Lecco: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Grosseto – Lecco del 15 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’undicesima giornata del Girone A di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

GROSSETO – Domenica 15 novembre, alle ore 15:00 si giocherà Grosseto-Lecco, match valevole per l’undicesima giornata del Girone A di Serie C 2020/2021. I padroni di casa nel turno precedente hanno perso tra le mura amiche contro la Carrarese per 0-1. Finora su nove partite hanno ottenuto quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte, per un totale di quattordici punti che valgono il settimo posto in classifica con Novara e Alessandria. La squadra ospite invece nello scorso turno ha battuto in casa il Novara per 1-0. Su dieci partite disputate hanno ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, per un totale di quindici partite che valgono il quinto posto a pari merito con la Pro Patria.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI GROSSETTO – In avanti solito ballottaggio per l’attaccante da affiancare a Moscati, per la partita con il Lecco tra Galligani e Boccardi sembra favorito il secondo. Magrini dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-1-2 con Barosi in porta, in difesa Gorelli e Ciolli centrali con Polidori e Raimo terzini, in mediana Kraja, Vrdoljak e Sersanti, sulla trequarti Cretella e davanti Boccardi e Moscati.

QUI LECCO D’Agostino dovrà fare a meno di D’Anna, il quale ha ricevuto un cartellino rosso diretto nel finale di Lecco-Novara per un fallo su Bianchi, mentre in porta dopo il turno concesso a Pissardo dovrebbe tornare Bertinato. I lombardi dovrebbero scendere in campo il modulo 3-4-3 con Bertinato tra i pali, Celjak, Malgrati e Merli Sala in difesa, in mediana Galli e Marotta con esterni Giudici e Capoferri, come ali Nesta e Mastroianni con Capogna punta centrale.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Grosseto – Lecco del 15 novembre 2020, valido per la decima giornata del Gruppo C di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Eleven Sport. Visti gli attacchi informatici subiti dalla piattaforma nelle scorse settimane, le partite saranno rese disponibili anche sul canale YouTube di Eleven Sport.

Le probabili formazioni delle due squadre

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo; Kraja, Vrdoljak, Sersanti; Cretella; Boccardi, Moscati. Allenatore: Magrini.

LECCO (3-4-3): Bertinato; Celjak, Malgrati, Merli Sala; Giudici, Galli, Marotta, Capoferri; Nesta, Capogna, Mastroianni. Allenatore: D’Agostino.

STADIO: Stadio Olimpico Carlo Zecchini