Grosseto – Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Grosseto – Monopoli di Giovedì 4 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato

ROCCAPORENA – Giovedì 4 agosto, al Campo comunale di Roccaporena (PG), andrà in scena l’incontro amichevole Grosseto – Monopoli: calcio di inizio previsto per le ore 18. Dopo due anni di fila tra i professionisti, il Grifone al termine della scorsa stagione é retrocesso in Serie D: la squadra toscana, inrita nel Girone B, aveva iniziato bene il campionato ma presto,omplici i tanti pareggi e sconfitte, ha finito per ritrovarsi in fondo alla graduatoria senza riuscire più a risalire. La retrocessione matematica giunge alla penultima giornata, in occasione del derby casalingo con la Lucchese, perso 2-0. La retrocessione matematica giunge alla penultima giornata, in occasione del derby casalingo con la Lucchese, perso 2-0. Il Monopoli, invece, milita nel Girone C di Serie C ed é in attesa di conoscere domani il nuovo calendario. Ha chiuso la scorsa stagione al quinto posto del girone C della Serie C ma poi ha finito per perdere al secondo turno dei play-off nazionali.

Tabellino in tempo reale

Presentazione del match

Silva dovrebbe mandare in campo il Grosseto la stessa formazione che ha affrontato la Primavera della Lazio; solo qualche dubbio per Bramati che lamenta qualche acciacco. Quindi modulo 3-5-3 con Lazzari tra i pali e difesa a tre composta da Frabotta, Panza e Fabbri,. In cabina di regia Crivellaro, affiancado da Luzzetti e Battistoni mentre sulle corsie esterne agiranno Scognamiglio e Aleksic. Davanti Martino e Tripicchio. Il Monopoli é alla sua prima uscita stagionale e non si può ancora fare una precisione di chi schiererà Mister Laterza. Tanti i nuovi arrivi, tra i quali l’attaccante Simeri, l’esterno Radicchio e il centrocampista Piarulli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non sarà trasmessa in diretta televisiva o streaming.