Hellas Verona – Cagliari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Cagliari del 30 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

VERONA – Martedì 30 novembre, alle ore 20.45, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi”, andrà in scena Hellas Verona – Cagliari, anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta per 3-1 rimediata a Marassi contro la Sampdoria e in classifica sono decimi, a pari merito con a Sampdoria, a quota 19 punti, frutto di cinque partite vinte, quattro pareggiate e cinque perse; 28 reti realizzate e 25 incassate. Dall’altra parte ci sono rossoblù, reduci dalla beffa del pareggio ottenuto dalla Salernitana all’Unipol Domus allo scadere: in classifica ora sono ultimi, a pari merito proprio con i sanniti, con 8 punti con un cammino di una partita vinta, cinque pareggiate e otto perse; 16 reti realizzate e 29 incassate. Sono 16 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 9 vittorie del Verona, 6 pareggi e 1 affermazione del Cagliari. Nella passata stagione, in terra veneta, finì 1-1. Grande ex di partita sarà il gialloblù Giovanni Simeone, che ha vestito la maglia del Cagliari 71 volte realizzando 18 gol.

QUI HELLAS VERONA – Tudor dovrà rinunciare all’infortunato Tameze, che farà spazio a Miguel Veloso. Potrebbe adottare il modulo 3-4-2-1, con Montipò tra i pali e Dawidowicz, Gunter, Ceccherini in posizione arretrata. A centrocampo la cerniera formata da Casale, Faraoni, Veloso e Lazovic, alle spalle della coppia Barak-Caprari disposta sulla trequarti. Unica punta Simeone.

QUI CAGLIARI – Mazzarri dovrebbe decidere se far scendere in campo Godin oppure no. Potrebbe optare ancora per un modulo 3-5-2 a scapito del consueto 4-4-2 con Cragno tra i pali e difesa composta da Caceres, Ceppitelli e Carboni- In cabina di regia Marin con Nandez e Grassi; sulle fasce Bellanova e Dalbert. Davanti Keita e Joao Pedro

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi Dalbert; João Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri.

L’incontro Hellas Verona – Cagliari, valido per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.