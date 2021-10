Hellas Verona – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Lazio del 24 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la nona giornata di Serie A

VERONA – Domenica 24 ottobre, alle ore 15, allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi, si giocherà Hellas Verona -Lazio, incontro valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-2 contro il Milan e in classifica sono tredicesimi, a pari merito con il Sassuolo, con 8 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte: 17 gol fatti e altrettanto subiti. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria casalinga per 3-1 contro la Sampdoria e sono quinti, a pari merito con Atalanta e Juventus, a quota 14, con un percorso di quattro partite vinte, due pareggiate e due perse; 18 reti realizzate e 13 incassate. Su 65 i precedenti, in terra veneta, tra le due compagini con 19 successi degli scaligeri, 20 pareggi e 36 affermazioni degli ospiti. L’ultimo successo gialloblù tra le mura amiche contro i biancocelesti risale alla stagione 2013/14 quando finì 4-1, con doppietta di Toni e goal di Iturbe e Romulo. A dirigere la sfida sfida sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì, con Tolfo e Vono come assistenti; quarto uomo Baroni. Al Var ci sarà Pairetto e all’Avar Cecconi.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 24 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Tudor dovrebbe schierare la squadra con il modulo 3-4-2-1 con Montipò tra i pali e difesa formata da Dawidowicz, Günter e Ceccherini. In mezzo al campo Faraoni e Ilic (in ballottaggio con Tameze); sulle corsie Ceccherini e Veloso. Sulla trequarti Lazovic, di supporto alla coppia di attacco formata a Barak e Caprari.

QUI LAZIO – Sarri dovrà rinunciare agli squalificati Acerbi e Luiz Felipe. Probabile modulo 4-3-3 con Reina in porta e retroguardia formata al centro da Patric e Radu e sulle fasce da Marusic e Hysaj. A centrocampo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Lazio

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi

Dove vederla in TV e in streaming

